V této sezóně se již přesunul do A-týmu, ve kterém nastoupil do tří ligových duelů, vždy jako střídající hráč. Celou porci devadesáti minut odehrál v MOL Cupu proti Zbuzanům, kde nastoupil ve stoperské dvojici po boku Chaluše.

Ondřej Lehoczki je střední obránce, který ovšem může nastupovat i na pozici krajního beka či defenzivního záložníka. V Liberci prošel mládežnickými týmy, pravidelně začal hrát za B-tým (tehdy ještě v Juniorské lize) v roce 2018 až 2019. Následovaly dvě sezóny, které Ondra strávil na hostování v druholigovém Varnsdorfu. Zde posbíral dost zkušeností, protože celkem naskočil do 45 duelů.

Vedení prvoligového klubu FC Slovan Liberec prodloužilo kontarkt s dalším talentovaným fotbalistou. Po Dominiku Gembickém podepsal nový tříletý kontrakt i Ondřej Lehoczki. Třiadvacetiletý obránce naskočil v této sezóně do třech ligových zápasů. „Slovan miluju a za novou smlouvu jsem moc rád,“ neskrýval nadšení mladý obránce.

