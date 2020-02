„Viděli jsme zápas, v němž Bohemka porazila Slavii a měli jsme jasno v tom, že nás čeká těžký soupeř. Dali jsme rychlou branku z penalty. Myslím si, že to byla chyba gólmana a musím pochválit Kuchtu, který šel důrazně za balonem. Kuchtič pak mohl zvýšit na 2:0, což se nestalo. Soupeř pak dokázal využít naší chyby a vyrovnal na 1:1. Neustále jsme se snažili hrát ofenzivně a do poločasu jsme přidali další branku,“ shrnul úvodní část zápasu trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Na začátku druhé půle jsme po zaváhání soupeře a naším důrazem zvýšili na 3:1. Potom převzala otěže Bohemka, která je velmi silná v odražených balonech. Jsme ale rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce proti z mého pohledu velmi kvalitnímu soupeři,“ dodal kouč Hoftych.

Jan Kuchta byl u všech tří gólů, přičemž po faulu na něj byla odpískána penalta a pak sám zařídil dvě trefy. Je tohle přesně ono, co od něj čekáte? „Kuchtič zlepšil koncentraci na zápasy. Chtěli jsme, aby vedení klubu dotáhlo jeho hostování v přestup, což se podařilo. Už je hráčem Liberce, což si přál i on sám.

Nemůžu o něm dlouho mluvit, protože nesmí být na hrušce. Pokud tam je, tak je špatný. U něj je to o poctivé práci, kterou předvedl jak na Spartě, tak i proti Bohemce. Podal kvalitní výkon,“ uvedl na adresu libereckého útočníka Hoftych.

Z prvních dvou jarních zápasů máte šest bodů. Je to stav, který jste si představoval? „Možná, že jsem si to takhle ani nepředstavoval. Vzhledem k tomu, že jsme hráli na Spartě, tak odtamtud by byl každý bod velmi cenný. Uhráli jsme tam tři a důležité bylo, že jsme proti Bohemce výhru potvrdili. Bylo to těžké, protože Bohemka je vyspělé a technické mužstvo. Je super, že nám začátek takhle vyšel,“ řekl spokojeně Hoftych.

„Řekl bych, že je to pochvala pro celé mužstvo, které je ochotné pracovat do defenzivy a každý si plní svůj úkol,“ má radost Hoftych.

V minulých dnech vyšlo najevo, že se Slovan snaží získat do svých řad Martina Zemana. „S Martinem jsme v kontaktu,“ potvrdil liberecký lodivod (Martin Zeman už je v současnosti hráčem Liberce. Rozhovor s trenérem vznikal před oznámením příchodu Martina Zemana - pozn. aut.)

„Liberec zvládl zápas díky lepší produktivitě. Ve hře jako takové jsme nebyli horší. Nesmíme ale dělat laciné chyby, po kterých jsme pustili dvakrát Liberec do vedení. V závěru jsme si pak i přes lehkou herní převahu nedokázali vypracovat šanci. Byly to jen náznaky a nedotáhli jsme to do konce. Díky tomu Liberec zaslouženě vyhrál,“ zhodnotil duel lodivod Bohemky Luděk Klusáček.