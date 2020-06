Ve finále, které se odehraje v Liberci, přivítají pražskou Spartu.

Útočník Slovanu Jan Kuchta dostane podle všeho céres nejen od trenérů. „Je to pako a my si ho vychutnáme,“ sliboval trenér Liberce Pavel Hoftych.

Jak jste viděl vítězný duel s Olomoucí?

Trošku jsme pozměnili sestavu. Potřebovali jsme pošetřit Malinského s Kuchtou, kteří už toho mají hodně odehráno. Rozhodli jsme se pro Alexandra Balutu i kvůli tomu, že Jemelka s Benešem jsou výborní hlavičkáři. Když tam před ně přijde menší hráč, tak paradoxně je to pro ně komplikovanější, protože ho nemohou najít. Chtěli jsme zesílit střed hřiště tak, abychom byli kompaktní. Nechtěli jsme napadat Sigmu vysoko, protože hráči toho mají hodně naběháno. Chtěli jsme si dynamickým blokem soupeře vychytat a chodit do brejků. Podařilo se nám to, dali jsme krásnou branku. Měli jsme i několik dalších brejkových situací a soupeře jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Po střele Alibekova jsme vedli po poločase 2:0.

A co druhá půle?

Věděli jsme, že samozřejmě není dohráno. Olomouc dala kontaktní gól na 2:1 Julišem a po vyloučení Kuchty jsme perně odolávali centrovaným míčům. Domácí mají výborné zakončovatele jako Juliše, Yunise a Chytila. Měli jsme nějaké brejky, které jsme nedotáhli. Naštěstí jsme zbytek duelu přežili a nešli do prodloužení, protože tam by to v deseti hráčích bylo pro nás velmi těžké.

Kam řadíte účast ve finále? Kde se ve vás bere, že z uzkým kádrem hrajete na špici v lize a finále poháru?

Liberec je velmi pozitivní město. V klubu pracují lidi, kteří vytváří dobrou atmosféru. My jako tým fungujeme velmi dobře. Opakuji to několikrát. Mám k dispozici skvělý realizační tým Pavla Medynského, Míru Holeňáka, Máru Čecha a kondiční trenéry. Hráči cítí, že fotbal, který pro ně ordinujeme, jim vyhovuje. K tomu potřebujete body. Když je máte, pracuje se vám lépe. Kdybychom pracovali stejně a neměli body, tak je to problém. Do Olomouce jsme jeli s tím, že jsme chtěli Sigmu nachytat na brejky. Věděli jsme, že oni musí zápas za každou cenu vyhrát.

Kde podle vás přišel v sezoně zlom k lepšímu?

Já tam vidím několik bodů. Prvním bylo utkání v Karviné, které jsme zvládli. V opačném případě už bych ten mančaft asi netrénoval já. Druhým bodem bylo, že jsme se zachytili v prostřední skupině, ale pořád to bylo o tom, že hráči byli zvyklí na trochu jiný fotbal. To znamená hodně doteků, kombinace v málo nebezpečné zóně. My jsme tam chtěli dostat přímočarost. Chvíli trvalo, než kluci byli ochotni běžecky náročnější fotbal hrát. Zjistili, že jim ten styl vyhovuje. Po zimních odchodech Radima Breiteho nebo Romana Potočného, kteří byli lídry a odvedli obrovský kus práce, se kabina musela vyprofilovat jinak. Hráči, kteří do té doby neměli tak široká ramena, získali větší pozice než předtím.

Fanoušci Olomouce křičeli na trenéra Radoslava Látala. To asi není nic příjemného pro žádného trenéra, že?

Tak určitě ne. Já jsem to zažil také v Trnavě, když jsem trénoval druhým rokem. Nedařilo se nám a rovněž tam na mě jednou něco zakřičeli. Je to nepříjemné pro každého trenéra. Já jsem to říkal i kolegovi z realizačního týmu, že být hlavním trenérem je hezká práce, když se vám daří. Když se vám nedaří, tak je to těžká práce. Kolikrát máte pocit, že jste v tom sám a veškerá zodpovědnost jde za vámi. Zase jsme za to nějak placení a neseme si to na ramenech. Určitě ale žádnému trenérovi nezávidím, když se dostane pod tlak fanoušků. My teď jedeme na jiné vlně a jsme za to rádi.

Co řeknete Kuchtovi, který se nechal zbytečně vyloučit?

Bavil jsem se se sportovním ředitelem, že první žlutá karta byla asi taky přísná v kontextu toho zápasu. Druhá žlutá byla udělena i na základě instinktu, kdy chcete dát gól, ale dáte tam ruku. Ještě jsem to neviděl. Je to ale blbost Kuchty. Dostane asi nějaké peněžní plnění od nás a bude se muset vyrovnat s kabinou. Nedovedu si představit, že by nás po jeho vyloučení Sigma porazila. On šel na hřiště s tím, aby mužstvu pomohl a ne, aby nás oslabil. Nedokážu si představit, že by hráči hráli dalších třicet minut a válčili tam proti jedenácti. To by nás taky mohlo zabít do konce sezony. Je to pako a my si ho vychutnáme.

Vycházeli jste při přípravě na Olomouc ze dvou vzájemných zápasů v lize, ve kterých vás Sigma dvakrát porazila?

Já bych řekl, že ne. Vycházeli jsme z toho, že jsme chtěli hrát něco podobného jako Baník, když hrál proti Olomouci. Viděli jsme, že hrála výborně. Sigma měla několik šancí, nedala je a Baník trestal z rychlých protiútoků. Kluci jako Jemelka nebo Beneš tento způsob hry nemají rádi. I navzdory našim personálním problémům jsme chtěli proti Olomouci trochu šetřit síly a počkat si na naše možnosti. Spíš jsme vycházeli z aktuální situace a z toho, jak tady hrál Baník. Chtěli jsme na Sigmu hodit tlak, že ona musí a my jsme chtěli chodit do otevřeného prostoru.

S čím jste posílal hráče do druhého poločasu a jak moc byla rozdílná realita na hřišti?

Chtěli jsme pokračovat ve stejném způsobu hry. To znamená zachytávat přihrávky soupeře a být aktivní v tlaku na míč. Chtěli jsme si počkat na brejkové situace. Věděli jsme, že může kdykoliv přijít kontaktní gól. Vzpomněli jsme si i na slavnou Csaplárovu past a jsme rádi, že jsme do ní nespadli. Bylo to ale těžké, protože bylo vidět, že Sigma postupem času hru maximálně zjednodušila a k nám létal balon za balonem.

Po napínavém čtvrtfinále proti Slovácku se zrodilo drama i s Olomoucí. Jak jste prožívali zbytek zápasu, v němž jste hráli v deseti?

To už je nechutné, protože čas skoro neutíká. Ptal jsem se Pavla Medynského, kolik zbývá do konce zápasu. On mi odpověděl, že dvě minuty. Pak se ho ptám znovu, a to scházela minuta a půl. To je na omdlení. Jsme rádi, že jsme to úspěšně dokončili. Klobouk dolů před klukama, protože někteří mají za sebou osmý zápas během necelého měsíce. Jsme rádi, že jsme ve finále, které odehrajeme v Liberci.

O víkendu vás čeká v nadstavbě Sparta. S čím do zápasu půjdete?

Takhle bezprostředně po semifinále poháru nevím, s čím do něj půjdeme, protože další den budeme počítat padlé. Viděli jste, že Mikula měl během utkání křeče, a přitom to je hráč, který je vůbec nemívá. Náročný program se kumuluje. Pro nás by bylo fajn, kdyby Sparta hrála s Plzní prodloužení a ztratila trochu sil (Rozhovor byl pořízen ještě před druhým semifinále mezi Spartou a Plzní – pozn. aut.).