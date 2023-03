Sedm zápasů a jediné vítězství. Taková je jarní bilance fotbalového Liberce, který evidentně není v pohodě. Sestavu kosí zranění i karty. V Mladé Boleslavi chyběli kromě zraněných hráčů vykartovaní Červ, Frýdek a na lavičce také hlavní trenér Kozel. Během první půle navíc odstoupil ze zápasu s bolestivou grimasou Prebsl. Slovan inkasoval třikrát během necelých dvaceti minut a prakticky bylo po zápase.

Marios Pourzitidis na zemi po souboji s mladoboleslavským Kušejem. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

"Měli jsme dvacetiminutovku jako z nejhoršího snu. Všude jsme byli pozdě a soupeř byl důraznější, díky čemuž nám vstřelil tři góly," soukal ze sebe po utkání evidentně skleslý asistent trenéra Kopecký.

Po hororovém úvodu se hra přeci jen vyrovnala, ale Liberci se branku dát nepodařilo. "Měli jsme dvě nebo tři příležitosti. Bohužel v prvním poločase vše pochytal Šeda a ve druhém jsme situace nedotáhli do konce. V poslední minutě bylo vše podtrženo, kdy jsme nedali gól ani do prázdné brány," připomněl Kopecký obrovskou šanci Kozáka, kterému v okamžiku střely přeskočil míč kopačku na nerovném terénu.

Ani zastupující kapitán neměl důvod k radosti. "Chtěli jsme do zápasu vlétnout, aby se neopakoval scénář z domácího utkání proti Bohemians. Bohužel hned na začátku jsme dostali dva rychlé góly, pak se hraje blbě," pokrčil rameny Plechatý.

Slovanu chybí v zadních řadách pro zranění hlavně zkušení Gebre Selassie s Mikulou, na to se ale nikdo nechce vymlouvat. "Nemyslím si, že by bylo na škodu, jak máme mladé mužstvo. V podobné sestavě jsme odehráli dobré zápasy. Teď ale jakoby na nás ležela nějaká deka. Jdeme zápas od zápasu a chceme to zlomit, ale dáváme soupeřům dárky a jsme za to vždy potrestaní," hodnotil hráč s dvojkou na zádech po utkání.

Pro žluté karty chyběl na lavičce hlavní trenér Luboš Kozel, ale v tom podle mladého obránce problém nebyl. "Trenér byl hned za střídačkou, komunikoval a byl slyšet. Nemyslím si, že by prohra souvisela s jeho absencí na lavičce," řekl Plechatý závěrem.

Mladá Boleslav - Slovan Liberec 4:0 (3:0)

Branky: 4. a 19. Jawo, 7. Ladra, 66. Fulnek. Žluté karty: 53. Kubista - 63. Ndefe. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Pečenka; VAR: Berka, AVAR: Nehasil. Diváci: 1269

Mladá Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (69. Tomič), Matějovský (C) (83. Donát), Dancák, Fulnek - Ladra, Jawo (74. Škoda), Kušej (83. SKalák).

Slovan Liberec: Vliegen - Plechatý (C), Prebsl (45. Varfolomejev), Pourzitidis - Ndefe, Doumbia (68. Mészáros), Valenta (80. Polyák), Preisler - Ghali (46. Kozák), Rondić (46. Olatunji), Tupta