Kristian Michal podepsal se Slovanem novou smlouvu

Dvacetiletý záložník Kristian Michal odehrál za Slovan jedenáct zápasů. „Jsem moc rád, že klub o mě projevil zájem a mohl jsem tady prodloužit smlouvu. Chci se Slovanu odvděčit za to, co mi dal a pomoci mu,“ řekl Michal po podpisu nové smlouvy do roku 2023.

Kristian Michal v dresu Slovanu Liberec. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Michal nastupoval nejvíce na pozici defenzivního záložníka. „Mým postem je pozice defenzivního záložníka, kde se cítím nejlépe. Ale trenér mě občas dá i na kraj zálohy nebo na tréninku i na krajního beka. Bavili jsme se o tom a především pro mladšího hráče je lepší, aby hrál více pozic než jen jednu,“ má jasno Michal. „Kristian Michal je s námi od loňské zimy. Poté jeho kariéra trochu stagnovala, musel se srovnat s některými věcmi. Každopádně je to talentovaný, pracovitý hráč i fyzicky velmi slušně vybavený. Neustále se zlepšuje a věříme, že jednou bude v liberecké základní sestavě hrát pravidelně,“ uvedl kouč Slovanu Pavel Hoftych.