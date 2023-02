"Remíza je spravedlivá. Utkání bylo z naší strany nahoru dolů. Dali jsme branku, která nám spíš ublížila. Po ní přišla dvacetiminutovka, kdy jsme dělali všechno špatně a soupeř měl dvě nebo tři gólové šance, které jsme přežili. Nakonec jsme velkou individuální chybou nabídli Olomouci situaci, ze které byla penalta a vyrovnání. Poté jsme změnili rozestavení a druhá část první půle vyzněla herně spíše pro nás. Nicméně na začátku druhého poločasu jsme dostali druhý gól, který určil ráz zbytku zápasu. Cením si toho, že jsme šli za vyrovnáním a i díky dobrým střídáním se to povedlo. Od té chvíle jsme byli týmem, který chtěl více vyhrát. Bohužel už jsme další branku nepřidali," hodnotil utkání domácí trenér Kozel.

Autor prvního gólu viděl zápas obdobně. "Začali jsme výborně a hned dali gól. Pak se ale zbytečně zatáhli a nechali jít Olomouc do tlaku, ze kterého bylo vyrovnání z penalty. Ve druhém poločase jsme dokonce prohrávali 1:2, takže jsme rádi, že je z toho remíza. I když na konci jsme měli dobrý tlak a mohli klidně nějaký gól dát a zvítězit. Remíza je z mého pohledu zasloužená," pověděl slovenský navrátilec do týmu Slovanu.

Zdroj: Youtube

Pro ex-jabloneckého Víta Beneše to nebyl obyčejný zápas. Jednalo se totiž o jeho 300. start v nejvyšší soutěži. "Byl to dobrý zápas, který měl vše, co má zajímavý zápas mít. Góly, emoce i odvolaná červená karta. Jsem sicerád za 300. start, ale věřil jsem, že můžeme vytěžit všechny tři body. Za naši neaktivitu vždy po vstřeleném gólu je ale remíza zasloužená," shodl se olomoucký kapitán se soupeři.

Jeho nadřízený kapitánova slova jen potvrdil. "Z mého pohledu dramatické a vyrovnané utkání, které bylo zajímavé pro diváky. Střídaly se pasáže, kdy měl navrch jeden či druhý tým. Remíza odpovídá průběhu na hřišti," řekl na závěr Václav Jílek

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Branky: 2. Tupta, 78. Červ - 20. Chytil (pen.), 55. Sláma. Žluté karty: 19. Vliegen - 45+1. Breite, 45+3. Vraštil, 73. Zlatohlávek. Rozhodčí: Křepský - Dobrovolný, Vyhnanovský; VAR: Starý, AVAR: Vodrážka. Diváci: 1458

FC Slovan Liberec: Vliegen - Prebsl, Plechatý (C), Pourzitidis - Ghali (46. Rondić), Červ (90+1. Polyák), Frýdek (60. Doumbia), Valenta (90+1. Varfolomejev), Preisler - Olatunji (60. Kozák), Tupta

SK Sigma Olomouc: Trefil - Zifčák (46. Poulolo), Vraštil, Beneš (C), Sláma (83. Zmrzlý) - Navrátil, Breite, Růsek (36. Matoušek), Zorvan, Ventúra (71. Greššák) - Chytil (71. Zlatohlávek)