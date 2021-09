Liberec výborně rozehraný zápas 7. kola fotbalové FORTUNA:LIGY ve vršovickém Ďolíčku do vítězného konce nedohrál, poločasový dvoubrankový náskok neuhájil, a tak měla premiéra trenéra Luboše Kozla na lavičce Slovanu pouze remízový punc: Pardubice - Liberec 2:2. Hrdinou zápasu byl do druhé půle střídající Lukáš Matějka, jenž dal dva góly.

Foto: Deník/Tomáš Rais

"Domácí po prvním poločase prostřídali, ale čekal jsem, že i my budeme nebezpečnější. Do stavu 2:0 jsme to měli pod kontrolou, ale pak nás hrozně rozhodil první inkasovaný gól a ukázalo se, že po psychické stránce není v našem týmu ještě všechno ideální," litoval po utkání Luboš Kozel, jenž mohl zažít i lepší premiéru.