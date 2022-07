Liberecký kouč na sobotní tiskové konferenci jen pracně zakrýval rozpaky nad současnou podobou kádru. „Jednáme, někteří hráči už blízko přesunu do Liberce byli, jevilo se to nadějně, ale zatím to nedopadlo. Všichni tady pracujeme na tom, aby kádr byl širší, protože někteří stávající hráči jsou výkonnostně na hraně, jiní nejsou fit a když si vezmu, že Plechatý a Kozák nebudou jako kmenoví hráči Sparty první kolo moci nastoupit a pokud se někdo třeba ještě zraní, tak jsme fakt na hraně,“ uvedl Kozel.