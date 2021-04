Severočeši si tak zkomplikovali boj o Evropu. „Jak se říká, zajíci se počítají až po honu,“ zůstává v klidu liberecký trenér Pavel Hoftych, který se zároveň vyjádřil i k chaosu ohledně spuštění nebo spíše nespuštění amatérského sportu.

„Věřím tomu, že se amatérský sport rozjede. Když nebudeme mít imunní národ, tak nás postihne každá viróza, která se zde vyskytne. Snad vláda povolí dětem sportovat, jinak v tom nevidím rozum ani žádnou logiku,“ je přesvědčen Hoftych.

Jak byste zhodnotil prohrané utkání?

První poločas byl hodně vyrovnaný i co se týče počtu šancí. Měli jsme pár dobrých situací jako například Mosquera, který mohl šanci využít lépe. Nebo standardní situace od Faška byla hodně nebezpečná. Branku jsme ale nedali. Ve druhé půli pokračovala vyrovnaná hra, kde Slovácku vyšel jeden brejk, přičemž my jsme prostor zavřeli pozdě. Milan Knobloch při snaze zachránit situaci fauloval. Nařízenou penaltu tentokrát nechytil, prohráli jsme ve vyrovnaném utkání 1:0, což nás potkalo minulý týden už podruhé. Naším problémem je, že nedáváme branky a vytváříme si málo příležitostí.

Je porážka komplikací v boji o evropské poháry?

Dlouho jsme dotahovali první pětku spolu s Plzní. Teď už bude každý zápas až do konce základní části důležitý. Honili jsme body, které nám chyběly z podzimu. Jak se říká, zajíci se počítají až po honu. Slovácko to má teď rozjeté výborně, Jablonec nás porazil v tomto ročníku dokonce dvakrát. Na závěr se body sečtou a kvalitnější týmy se dostanou do Evropy. Nyní nás čeká těžký souboj se Slavií, pak jedeme dvakrát ven. Pokud vlak nezachytíme, tak už ho nechytneme. Budeme se ale rvát. Slovácku blahopřejeme, vyhrálo o chloupek zaslouženě.

Jak jste viděl penaltový zákrok? Mluvil jste přímo s gólmanem?

Viděl jsem to pak v televizi. Milan na soupeře lehce sáhl, ale musel celou situaci hasit, takže nakonec dojel hráče i nohama. Penalta byla tudíž nařízena naprosto správně. Předtím se ale Matěj Chaluš pouštěl do zbytečného souboje a do rozhozené obrany jsme inkasovali. Brankáře bych z toho určitě nevinil.

V pátek bylo oznámeno, že amatérský sport bude povolen, ale nakonec tomu tak nebude. Co na to říkáte?

Pevně věřím, že mezi kompetentními lidmi jsou i sportovci. Není přeci normální držet děti a amatérské sportovce doma, když mohou na čerstvém vzduchu sbírat imunitu a díky ní být odolní i proti nemocem, které jsou. Věřím tomu, že se amatérský sport rozjede. Když nebudeme mít imunní národ, tak nás postihne každá viróza, která se zde vyskytne. Snad vláda povolí dětem sportovat, jinak v tom nevidím rozum ani žádnou logiku.

Ve 27. kole hostí Slovan Liberec pražskou Slavii.