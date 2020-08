Liberec tak zlomil jednu nepříjemnou statistiku. Poprvé po třinácti letech doma porazil Plzeň. „Potřebujeme, aby si tým sedl a začalo věřit tomu, že budeme dobrý mančaft,“ řekl kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil vítězný duel proti Plzni?

Do zápasu jsme vstoupili fantastickým způsobem. Myslím si, že to bylo dané tím, že sedm hráčů ze základní sestavy tady působilo loňskou sezonu. Vhodně to doplnili Júsuf, Tijani i Jhon Mosquera. Dali jsme rychlé tři branky do patnácté minuty, což samozřejmě otřese s každým mužstvem včetně i takového silného, jakým je Plzeň. Dál jsme tam měli několik dobrých věcí. Nepřibrzdila nás ani penalta.

A co druhá půle?

Ve druhém poločase jsme přidali branku na 4:1, která byla asi rozhodující, protože už jsme pak bránili pozorně. Nechali jsme soupeře hrát, zatímco my hráli na brejky. Mohli jsme přidat další branky. Soupeř dominoval s míčem. Ve všech herních činitelích jsme byli vysoce úspěšnější, aktivnější a efektivnější. Zaslouženě jsme vyhráli, klukům blahopřeju k fantastickému výkonu. Chtěl bych poděkovat fanouškům, protože už od té doby, co kluci vstoupili na hřiště, je okamžitě začali podporovat. Mají tak velký podíl na tom, že jsme se proti Plzni cítili fantasticky.

Museli jste za stavu 3:0 krotit optimismus u hráčů?

Pro nás to bylo super v tom, že jsme získali určité sebevědomí a až nečekaně vysoký náskok. Měli jsme fantastický vstup. Kabinu jsme nemuseli krotit, kladli jsme hráčům na srdce jen slovíčko koncentrace. Kluci to sami věděli a šli za tím.

Co pro vás osobně výhra nad Plzní znamená? Porazil jste už někdy Plzeň v roli kouče?

Plzeň jsme jednou porazili s Bohemkou v Edenu. Tenkrát to byl pro nás hodně důležitý zápas stejně tak i teď, protože mužstvo máme nové. Potřebujeme, aby si tým sedl a začalo věřit tomu, že budeme dobrý mančaft.

Váš tým podal velmi dobrý výkon. Bylo ale přeci jen něco, co nebylo z vaší strany stoprocentní a budete to muset zlepšit do dalších zápasů?

Výkon byl vysoce nadstandardní. Tentokrát nemůžu najít jediného hráče, kterému bych něco vytýkal. Kluci hráli to, co jsme chtěli. V situacích, které byly pro nás komplikované, jsme chtěli hrát rychle nahoru. Pokud soupeř držel balon, tak jsme chtěli vykrývat prostory. Dobře jsme hráče dostupovali a byli jsme efektivní v koncovce.

Čím si vysvětlujete famózní vstup do zápasu? Proběhla v kabině emotivní řeč, nebo jste Viktorii zaskočili výborným začátkem?

Chtěli jsme využít toho, že se Plzeň vrátila z Alkmaaru. Měli toho hodně v nohách. Uhráli pro ně nešťastný výsledek, který určitě měli v hlavách. My jsme chtěli využít toho, že právě Plzeň hodlala více hrát s míčem. Po našem zisku jsme se snažili hrát rychle za ně. Podali jsme týmový výkon. Kluci dokázali, že můžeme být dobrá parta.

Připravovali jste se na Plzeň i podle výkonu v předkole Ligy mistrů?

Chystali jsme se spíš podle sebe. Chtěli jsme využít toho, že Plzeň hraje na riziko a někdy s tím mívá problém. Snažili jsme se dostávat do situací jeden na jednoho, kdy jsou naši hráči silní.

Mosquerovi nedávno zemřel otec. Mluvili jste spolu o tom? Bylo to pro něj hodně emotivní?

Pro něj to určitě bylo hodně emotivní. Hned po prvním gólu bylo vidět, že jej daruje tátovi. Je super, že se mu zápas povedl.