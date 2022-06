Jméno nástupce bude oznámeno v dohledné době.

„Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem kolegům, s nimiž jsem během těch dvaceti let mohl spolupracovat a popřát hráčům i fanouškům, ať se Slovanu daří i v budoucnu. S klubem budu rád spolupracovat i nadále, už ale ne v roli ředitele,“ dodal 64letý funkcionář, oceněný v roce 2018 Cenou Františka Hrdličky za celoživotní přínos pro rozvoj ligy, jíž uděluje Ligová fotbalová asociace.

Kleibl do Slovanu přišel v roce 2002 z Preciosy, jejíž majitel Ludvík Karl Slovan koupil o šest let dříve. Do klubu nastoupil po získání historicky prvního titulu a během dalších let jako ředitel přidal další dva a také pohárovou trofej. Slovan navíc několikrát úspěšně reprezentoval český klubový fotbal v evropských pohárech.