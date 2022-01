Komentář sportovního reportéra Františka Bílka se zamýšlí nad čistotou tuzemského fotbalu.

Miroslav Pelta | Foto: ČTK

To, že kauza Pelta může být pro fotbalový Jablonec zhoubná, se nešpitá, mluví se o tom pořádně nahlas. Na šest let natvrdo nepravomocně odsouzený předseda severočeského klubu má už škraloupy z minulosti, stále ale vesele působí ve fotbalovém prostředí, a i nyní v zimě kuje pikle, důkazem budiž kontroverzní transfer Čvančary do Sparty. Je jasné, že se pro svůj klub snaží získat peníze, aby přežil. Ostatně v získávání financí je Pelta machr, jen je problém, že se tak leckdy děje přinejmenším podezřele, což ostatně potvrdila i dotační kauza, za kterou půjde sedět, pokud neuspěje s odvoláním. Ve slušné společnosti by byl už dávno hnán od „koryta“, fotbal je ale odrazem celé společnosti. A ta rozhodně slušná a čistá není. Jablonec bez Pelty a jeho peněz? Druhá liga, je mi to líto, fanoušci zeleno-bílého klubu. Hříšný však pochopitelně není jen Pelta, špatné jméno v celém světě nejvíc milované hře mu dělají i jiní, viz kauza Berbra, Rogoze, Nezmara a dalších ničitelů sportovního ducha. Především Berbrova chobotnice svá chapadla natáhla téměř do všech profesionálních a poloprofesionálních klubů. A kdo se postavil proti, byl klepnutý přes prsty. Důkazem jsou Teplice, další severočeský klub. Jako jedni z mála se veřejně proti Berbrovi a jeho praktikám vymezily, a to dost ostře, na trávníku pak byly doslova řezány. Řada fanoušků vedení „sklářů“ vyčítá špatnou přestupovou politiku a i další nedostatky, na směr, jakým se v českém fotbale vydalo v kontextu Berbrovy moci, ale nikdo nemůže říct ani „ň“, naopak Teplicím musí dát vysoký kredit. Jen mám smutný pocit, že kdyby měly být potrestány všechny kluby, které se s Berbrem zapletly, zůstaly by „žlutomodří“ v lize samy.