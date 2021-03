Jaký to byl zápas?

Z našeho pohledu byl na začátku celkem vydařený. Dali jsme první gól, šli do vedení, ale pak to bylo jednostranné. Liberec hrál účinný fotbal, po stranách, sypal z nich míče do vápna. Bohužel jsme z jednoduché situace nakonec dostali v 90. minutě gól. Strašně to mrzí. To se nemůže stát, aby tam v závěru takhle hráč sám čistě hlavičkoval.

Ztratit takhle v závěru utkání je k vzteku…

Vážně to bolí strašně moc. Celý zápas vedeme 1:0, do druhé půle jdeme s úkolem, že nechceme brzo inkasovat, ale to se nám povede. V 90. minutě se prostě nemůže stát, že se hráč dostane takhle sám k hlavičce. Je to ztráta. I ten první gól byl divný, propadlo to tam, Rondič dal gól šťastně holení.



Tři zápasy v řadě jste v lize bodovali, teď tedy nakonec nic.

Bohužel. Herní projev se za poslední zápasy zvedl. Před utkáním si jasně řekneme, co chceme hrát a dáme i gól. Jenže když pak situace neodbráníme, tak nemůžeme bodovat.

Ten gól, co jste dali, byl z pohledu Liberce vlastní. Zmrazil ho?

Naopak. Vlastní branka ho spíš nakopla. Domácí šli postupně do většího a většího tlaku, my hráli spíš z defenzivu, zezadu. Nesrazilo je to.



V první půli jste Rabušicovi chytil penaltu. I to bylo vaše plus, mohli jste být na koni.

Na tu penaltu jsem si věřil. Před zápasy totiž koukám, kam střelci kopou penalty. Stranu jsem měl dopředu danou a věděl jsem, kam půjdu.



Takže jste Rabušice měl pořádně nastudovaného?

Speciálně ne, mám spíš o útočnících povědomí. Vím, co každého zdobí a čím vyniká. Věděl jsem, co mě čeká. V hlavě jsem se na něho před utkáním připravoval, ale že bych ho studoval, to ne. Penaltu jsem sice chytil, ale je to malá náplast na to, že jsme prohráli.