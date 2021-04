Jeden gól vstřelil, na další přihrál. Dominik Pleštil se výrazným způsobem podepsal pod vítězství fotbalistů Jablonce nad Nisou doma nad Karvinou 3:1.

„Zápas jsme zvládli, jak jsme chtěli. Byli jsme lepší a zaslouženě vyhráli,“ smál se po utkání jablonecký odchovanec. Pleštilovy akce byly navíc i efektní. Doležalovi nahrál na gól do prázdné brány, sám pak brankáře pokořil jesličkami. „Za kanadské body za gól a asistenci jsem rád. Určitě mi to pomůže do další práce,“ líčil.

Severočeši neprohráli už osm kol a přetahují se se Spartou o druhé místo. V kabině to ale není zase tak žhavé téma. „Řekl bych, že na to úplně nemyslíme. Jdeme spíš zápas od zápasu. To, že bojujeme o druhé místo je pro nás takovej bonus. Asi každý to v té hlavě trochu má, ale snažíme se na to nemyslet a v kabině se to zatím ani moc neřeší,“ prozradil jednadvacetiletý záložník, který má na severu Čech smlouvu do roku 2023.

Jablonec naposledy skončil druhý před jedenácti lety, to byl Pleštil jako žáček. „Trošku si tu dobu pamatuju. Tenkrát jsem chodil podávat na ligu balony,“ usmívá se.

Teď si Pleštil útok na nejvyšší příčky užívá přímo z trávníku. „Osobně si to užívám, jsem rád, že můžu být součástí tohohle týmu. Dělám všechno pro to, abych hrál a klukům na hřišti pomáhal. To, že se nám takhle daří, je prostě super,“ říká vysoký a zároveň technický krajní záložník, který kroutí v první lize třetí sezonu.