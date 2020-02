Zkušený fotbalista věří, že adaptaci v novém klubu zvládne rychle. „Myslím si, že je dobře, že nejdu do úplně neznámého prostředí,“ je si vědom Zeman.

Jaká očekávání máte od nového angažmá?

Očekávání mám velká. Byl jsem tady na dvou trénincích, takže jsem stihl poznat kvalitu, která tady je. Podle mě je obrovská, protože je tady hodně šikovných a pracovitých kluků. Čeká mě tvrdá práce, abych se dostal na hřiště. Přicházím sem s tím, že chci pracovat a pomoct klukům.

Jak na vás působil trenér Pavel Hoftych a jakou roli budete mít?

Zatím je všechno pozitivní. Mám ze všeho skvělý pocit, ať už z trenérů, tréninků nebo všech lidí v klubu. I ze spoluhráčů, jak mě přijali.

V Liberci je mladý kádr a vy budete asi nejstarší hráč. Bude vaše role spočívat i v usměrňování mladších hráčů v kabině?

To ukáže až čas. Něco už mám za sebou a můžu to klukům předat. Po tak krátké chvíli, kdy jsem tady, nebudu vířit vody. Podle mě přijde všechno časem.

Znáte se s někým ze současných hráčů?

S někým se známe. Hráli jsme proti sobě a víme o sobě. Nejvíc se znám s Kubou Hromadou, protože jsem s ním působil v Plzni.

Vy máte k Liberci speciální vztah. Je to tak?

Je to pravda. Mám z Liberce manželku, mám tady babičku a tchyni. Nějaký čas jsme tu bydleli, Liberec znám moc dobře. Je dobře, že nejdu do neznámého prostředí.