Severočeši vyhráli v Gentu 2:1. Hosty poslal do vedení ve 32. minutě Kamso Mara a pojistku přidal v 55. minutě Taras Kačaraba. Za domácí vzápětí snížil Roman Jaremčuk. Utkání se kvůli opatřením proti koronaviru hrálo bez diváků.

„Myslím, že jsme sehráli dobrý zápas. Je vidět, že mužstvo po covidovém výpadku už je dotrénované. Hráli jsme aktivně, každý hráč ze sebe vydal maximum a za to jsme byli odměněni vítězstvím,“ chválil trenér Pavel Hoftych. „Dokázali jsme s nimi podruhé zvítězit, čehož si hodně ceníme.“

Liberecký záložník Jakub Pešek si triumf nad belgickém velkoklubem užil. „Jsou to krásné pocity, protože jsme stáli před velkým týmem, který hrál fakt kvalitně. My jsme je zaslouženě týmovým výkonem přetlačili. Jsem za to strašně šťastný. Škoda, že jsme dostali ten gól na 1:2, že jsme byli pod větším tlakem. Konec byl takový nervózní a hektický, ale šli jsme si za tím vítězstvím víc.“

Kouč Hoftych uznal, že jeho tým na postup v takové konkurenci neměl. „Za mě postoupila dál dvě nejlepší mužstva, jsem rád, že my jsme udělali nějaké body do koeficientu, a snad ještě nějaké přidáme s Crvenou zvezdou,“ dodal.