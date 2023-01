V pardubické brance si odbyl premiéru rumunský gólman Nita, kterého získali Východočeši na hostování ze Sparty. Za občasného sněžení začali aktivněji domácí, v páté minutě propadl míč ve vápně k Višinskému, ale jeho zakončení v poslední chvíli zablokoval obránce. Vzápětí museli hosté střídat, zraněného obránce Ichu nahradil Kostka.

Východočeši se oklepali a ve 20. minutě poprvé výrazně zahrozili. Vlček po centru z hloubi pole po souboji s gólmanem Vliegenem trefil míč hlavičkou a vysoký oblouček dopadl na břevno. Branka by však kvůli těsnému ofsajdu neplatila. Liberecký gólman dostal za faul na hostujícího stopera žlutou kartu.

Po 39 minutách udeřili domácí. Rohový kop propadl až na zadní tyč k Červovi a jeho zpětnou přihrávku před branku doklepl zblízka do sítě Olatunji. Nigerijská zimní posila z Larnaky skórovala hned v prvním soutěžním utkání za Liberec. Následně Preisler zpoza vápna vystřelil kousek nad.

Vstup do druhé půle domácím vůbec nevyšel. Ve 47. minutě nacentroval z rohového kopu hostující Janošek a Plechatý si smolně srazil míč do vlastní sítě. Pardubičtí po vyrovnání ožili a v 65. minutě mohli otočit stav. Na malém vápně zakončoval Černý, ale domácí zadák jeho pokus zblokoval.

Za dalších šest minut pak Vliegen vyrazil Janoškovu ránu zpoza vápna na roh. Liberečtí po prostřídání přidali a v 73. minutě vypálil Plechatý kousek nad hostující branku. Když se pak na opačné straně další dalekonosnou střelou neprosadil znovu ani agilní Janošek, rozešly se týmy smírně. Pardubičtí v lize v Liberci poprvé bodovali po předchozích dvou porážkách 1:4.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Chtěli jsme do jara vstoupit vítězně, to se nám nepodařilo. Jsem zklamaný z výsledku a trošku i z výkonu. Myslím, že jsme do toho vstoupili dobře, 20 minut to bylo na jednu branku. Pak se Pardubice zlepšily, byly více na míči, my jsme hodně kazili. Pomohl nám gól z rohového kopu a zbytek poločasu byl v naší režii. Bohužel druhý poločas jsme začali asi nejhůře, jak jsme mohli, dali jsme si vlastní branku. Od té chvíle to bylo otevřené utkání až do konce. Myslím si, že poté už to byl spíše boj. Nakonec byla ta remíza asi zasloužená."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Zhodnotil bych to jako zápas dvou poločasů. V prvním poločase komplikace, zranil se nám Icha. Dostali jsme se trochu pod tlak, domácí měli hodně standardních situací a rohů, z jednoho jsme pak inkasovali před přestávkou. V první půli jsme si zvykali na tempo, neměli jsme v přípravě tak kvalitního soupeře. O poločase jsme na hráče apelovali, že hrozně málo tlačíme, že jsme trochu bojácní. Druhý poločas jsme se hodně zlepšili a plnili věci, které jsme chtěli. Byli jsme v druhém poločase lepším týmem, měli jsme možná i více příležitostí. Bod je zasloužený a my ho bereme."

Slovan Liberec - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 40. Olatunji - 47. vlastní Plechatý. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Vliegen, Ghali - Šimek. Diváci: 1508.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Fukala, Červ, Višinský (74. Rabušic), Valenta (74. Doumbia), Preisler (88. Mészáros) - Olatunji (62. Rondič), Ghali (62. Frýdek). Trenér: Kozel.