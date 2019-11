Už nyní si můžete pořídit permanentku na domácí zápasy Slovanu v nejvyšší fotbalové soutěži, FORTUNA:LIZE, za poloviční cenu! Zakoupená permice navíc bude platit na poslední dva domácí souboje se Slavií a Karvinou.

Permanentní vstupenky samozřejmě platí na základní i nadstavbovou část. Na severní a hlavní tribunu stojí 900 Kč a na východní 750 Kč. To jsou základní ceny.

Mezi speciální ceny patří kotel (fanclub) na východní tribuně v sektoru C a senioři nad 65 let na východní tribuně, obě skupiny zaplatí 500 Kč. Do rodinného sektoru pak stojí permanentka buď 900, nebo 1 800 Kč podle počtu dospělých a dětí do 14 let.

Zlevněné permanentní vstupenky lze zakoupit ve fanshopu na stadionu U Nisy v pracovních dnech mezi 13. a 17. hodinou, stejně tak lístky na duel s pražskou Slavií.

Pokud si fanoušci zakoupí lupen na Slavii, získají vstupenky na klání s Karvinou za pouhých 10 Kč. Oba zápasy tak lze i z těch nejlepších míst sledovat dohromady za 260 Kč.

O následujícím víkendu se Slovan představí v Olomouci, doma proti Slavii se ukáže v pátek 6. prosince od 19.30 hodin a podzimní derniérou bude střetnutí s Karvinou, které je na programu v sobotu 14. prosince od 14.30.