Po dlouhých jednáních mezi Slavií a Slovanem se dohodlo následující: Jan Matoušek zůstává ve Slovanu Liberec i na následující sezónu ve formě hostování a Taras Kačaraba si prodlouží pobyt v Edenu minimálně o půlrok. V případě ukrajinského stopera se jedná o hostování s opcí.

"Teď jsem nejlíp připravený za poslední dva roky. Chci se tu uchytit a začít dávat góly jako dřív. Chtěl bych se od tohoto roku zase odpíchnout," vstupuje do nové sezóny s odhodláním třiadvacetiletý Matoušek, který v minulém ročníku zasáhl v libereckém dresu do 19 ligových utkání a 8 duelů v kvalifikační i skupinové fázi Evropské ligy.

"Mezi klubem, námi trenéry a Honzou Matouškem byla delší dobu domluvena následná spolupráce. Čekalo se, jak dopadne situace ve Slavii. Dopadlo to tak, že u nás pokračuje. On sám ví, že loňská sezóna nebyla ideální. Trápila ho častá zranění. My to víme také, přesto se jedná o kvalitního, mladého a rychlého fotbalistu. Věříme, že v letošní sezóně bude vzájemná spolupráce ještě výraznější. Byla by škoda se v této fázi rozejít, jelikož spolupracujeme delší dobu a věříme, že naši i jeho hru dostaneme dále a že nám Maty pomůže v následující sezóně k lepším číslům," řekl Pavel Hoftych, kouč Slovanu.

Zdroj: fcslovanliberec.cz