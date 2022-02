Povolená kapacita stadionu přes pět tisíc diváků, už žádné kontroly testů či očkování, první jarní domácí zápas, ještě k tomu prestižní Podještědské derby proti tradičním rivalům z Jablonce. Stačí si jen koupit vstupenku, ideálně za zvýhodněnou cenu v online předprodeji!

Utkání je ze strany Policie ČR s ohledem na dřívější chování fanoušků hostujícího týmu vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků může dojít v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu, kteří jsou vždy důležitým komunikačním prostředníkem s fanoušky a nasazeni do akce budou dále také policisté z krajské pořádkové jednotky a psovodi.

Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pracovníků bezpečnostní agentury, pořadatelská služba a několik strážníků Městské policie Liberec.

Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.

"Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů," vzkazuje liberecká Policie.

Na fotbalové utkání po dlouhé době více diváků. Jak toto rozhodnutí vítá trenér Slovanu Luboš Kozel? „Jsem za to strašně rád, hrát před lidmi je úplně něco jiného, než před prázdnými ochozy. Věřím, že i fanoušci budou natěšení, že mohou konečně na fotbal. I když počasí je ještě takové zimní, tak derby je nejlepší pozvánkou. Budu doufat, že nás přijdou podpořit, a že pro nás to bude zase po delší době takové to typické domácí prostředí.“

Na derby se chystají také Jablonečtí. A hráči týmu Petra Rady budou za jejich podporu rádi.Vzkazují všem svým fanouškům.

"Přijeďte společně na derby po železnici! Odjezd vlaku do Liberce je v sobotu 26.2. v 11:57. Doporučujeme být na místě s předstihem, v klidu si zajistit jízdenku!