První gól dnes sice vstřelil jablonecký Chramosta, ale pro předchozí ofsajd Coolse ho rozhodčí neuznal. Ve 42. minutě pak už regulérně otevřel skóre utkání domácí útočník Michael Rabušic. Po hodině hry zahrál rukou ve vlastním vápně liberecký Karol Mészáros a hosté se chystali na exekuci pokutového kopu. VAR však po přezkumu objevil ofsajd Jabloneckých, který této situaci předcházel, a penalta byla odvolána. Domácí pak zásluhou svého nejlepšího střelce Micka van Burena zvýšili na 2:0 a toto vedení si pohlídali až do závěrečného hvizdu.

Synovec olomouckého Breiteho válí v hokejové brance i na fotbalovém hřišti

Kouč domácího Slovanu Liberec Luboš Kozel byl po vítězném derby nadmíru spokojen. „Bylo to hezké utkání, otevřené na obě dvě strany s hodně zajímavými situacemi. Jsem rád, že jsme to derby zvládli vítězně. Vstoupili jsme do toho dobře nějakých patnáct minut, pak to bylo vyrovnané, Jablonec nás zatlačil a měl i dobrou šanci. Důležité bylo, že jsme dokázali vstřelit první branku, tím jsme se uklidnili. Jablonec pak musel hrát a nám ani nevadilo, že jsme byli trochu zatlačeni. Byli jsme efektivnější, vstřelili jsme druhý gól. Jsem rád, že jsme zvítězili a udrželi nulu. Stálo při nás štěstí, při gólu při ofsajdu i při odvolané penaltě, to byl důležitý moment v náš prospěch,“ připustil kouč Slovanu.

Třetí ligová porážka v řadě, navíc znovu bez vstřeleného gólu. Trenérovi Davidu Horejšovi se zápas U Nisy nebilancoval zrovna dobře. „Bylo to moje první derby a hodnotí se mi velice těžce. Až na deset úvodních minut jsme to měli pod kontrolou. Domácí jsou spíše šťastnějším týmem. Soupeři jsme dnes tři body doslova darovali. Rozhodla naše produktivita, šancí jsme totiž měli spoustu. Příležitosti Sejka, Jovoviće, Chramosty, něco z toho prostě musí skončit aspoň jednou brankou v síti soupeře. To, co jsme dnes dokázali nedat, to snad už není ani smůla. Tohle musíme dávat. Byli jsme lepším týmem než domácí, měli jsme tam jednoznačné brankové příležitosti, branka by nám určitě pomohla. Zápas jsme prohráli ze dvou standardních situací. Hráčům tohle budu vytýkat,“ řekl jablonecký trenér, kterého rozhodila v zápase i nařízená a posléze i odvolaná penalta.

„Jsou to samozřejmě obrovské emoce, byla tam jasná penalta a najednou se po době pískne ofsajd. Pro soupeře to bylo příjemné, pro mě teda ne,“ ohlédl se za spornou situací jablonecký lodivod.

Slovan Liberec - FK Jablonec 2:0 (1:0)



Branky: 42. Rabušic (Červ), 75. Van Buren (Višinský)

Karty: 56. Mészáros (LIB), 63. Višinský (LIB), 71. Prebsl (LIB) – 50. Kratochvíl (JAB), 52. Heidenreich (JAB), 64. Chramosta (JAB), 72. Houska (JAB)



Držení míče: 46 % : 54 %.

Střely na branku: 5:4. Střely mimo: 2:6. Rohy: 5:6. Ofsajdy: 1:3. Fauly: 17:15.



FC Slovan Liberec: Vliegen – Prebsl, Talovierov, Plechatý – Mikula (C), Červ, Višinský (82. Fukala), Frýdek (82. Purzitidis), Mészáros (60. Preisler) – Rabušic (60. Rondić), Van Buren (89. M. Kozák).

Náhradníci: Stejskal – Varfolomejev, Polyák.

Trenér: Luboš Kozel



FK Jablonec: Hanuš – Heidenreich, Akpudje, Krob (C) (66. Považanec), Cools – Houska, Kratochvíl, Polidar, Jovović (83. Patrák) – Sejk, Chramosta (77. Šulc).

Náhradníci: Richter, Surovčík – Hübschman, Malínský, D. Souček, Konda, Surzyn, Černák.

Trenér: David Horejš



Rozhodčí: Černý – Caletka, Líkař; VAR: Franěk, AVAR: Kříž



Diváci: 3758