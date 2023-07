Všech šestnáct fotbalových týmů už ladí formu na kvapem se blížící novou prvoligovou sezonu. Už třetí výhru si připsal FK Jablonec, který zvládl i druhé utkání na herním soustředění v Itálii, nad rakouským celkem FC Wacker vyhrál 2:0. Stejným poměrem naopak padl liberecký Slovan druholigové Jihlavě.

Liberec (v modrém) v přípravě podlehl druholigové Jihlavě v nymburském sportovním centru 0:2. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

V jablonecké základní sestavě bylo proti prvnímu zápasu s WSG Tirol (2:1) několik změn, aby se zátěž rozložila na všechny hráče. Řada fotbalistů z prvního zápasu měla jen tréninkovou jednotku.

„Chtěli jsme vyrovnat minutáž, co tu kluci mají a kterým to chybělo. Zápas byl na výborném, ale malém hřišti, soupeř byl houževnatý, do devadesáté minuty poctivě bránil a dobře běhali. Bylo to pro nás těžké, byla to spíš taková dobývaná, ale bylo tam i několik chyb. Dozadu v pořádku, tam jsme je dá se říct do ničeho nepustili, ale dopředu chybělo více kvality," řekl jablonecký trenér Radoslav Látal.

Podle něj to bylo i tím, že v sestavě bylo hodně mladíků. "Chtěli jsme je vidět v zatížení, takže nám to dalo hodně, plus je, že jsme zápas odehráli s nulou vzadu. A další věc je, že je cítit, že nám ubývají síly, je to soustředění, ta únava jde znát,“ hodnotil duel kouč FK Jablonec.

FC Slovan Liberec si v pátém letním přípravném utkání připsal teprve druhou prohru, ve sportovním centru v Nymburce podlehl Jihlavě 0:2. Předtím nestačil ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou na Mladou Boleslav (0:2).

„Nemůžu být spokojený, protože jsme prohráli. Na druhou stranu si myslím, že to byla velmi užitečná prověrka, protože proti nám stál velmi namotivovaný soupeř. My jsme dnes byli asi v největší fázi únavy, ukončili jsme takovou tu fyzickou část přípravy. Prali jsme se s tím. Dnes mi to ukázalo kromě fotbalových věcí i morál hráčů, jak se s tím kdo vyrovnal. Z tohoto pohledu to bylo užitečné," konstatoval liberecký trenér Luboš Kozel.

A co se týče výkonu? „První půle si myslím byla nahoru dolů. Šancí bylo hodně, ale my jsme prohráli zaslouženě, protože Jihlava byla efektivnější. Dokázala dát dvě branky, my bychom nedali gól asi ani do půlnoci. Prohrát v přípravě někdy nevadí, ale dnes nám to přineslo zjištění, kdy toho mají hráči plné brýle a musí se s tím prát. Někdo lépe, někdo hůř," dodal Kozel.

Zápas se líbil i jeho protějškovi Davidu Oulehlovi na lavičce FC Vysočina Jihlava. „Šlo o velmi dobrý zápas ve vysokém tempu. Obě celky se snažily hrát aktivně a útočně. Myslím si, že diváci viděli krásné utkání. V prvním dějství jsme si vytvořili hodně brankových příležitostí, ovšem vstřelili jsme jen jednu branku. Po přesném centru do vápna od Marvise Ogiomadeho se ocitl sám před brankářem Tomáš Franěk. Ve velké šanci nezaváhal a míč uklidil k tyči. Měli jsme i další příležitosti, ale v těch jsme selhali. I proto pořád nemohu být spokojen s naší produktivitou. Situace prostě musíme řešit lépe. Ale i Liberec měl samozřejmě šance. Šlo o vyrovnaný zápas,“ řekl trenér vítězů.

Přípravné zápasy:

FC Wacker Innsbruck – FK Jablonec 0:2 (0:1)

Branky: 30. vlastní, 57. Náprstek.

Jablonec 1. pol.: Fendrich – Souček D., Martinec, Gabriel, Polidar – Černák, Houska, Souček F., Náprstek, Alegue – Krulich.

Jablonec 2. pol.: Fendrich - Černák, Akpudje, Martinec (75. Hurtado), Nykrín - Schön, Hübschman, Houska (65. Chramosta), Alegue (65. Vakho) – Náprstek (75. Slávik), Ikaunieks.

FC Slovan Liberec - FC Vysočina Jihlava 0:2 (0:1)

Branky: 36. Franěk, 56. Fila.

Liberec 1. pol.: Vliegen - Fukala, Mikula, Plechatý, Govaers, Pourzitidis - Doumbia, Beran - Tupta, Kulenović, Penner.

Liberec 2. pol.: Vliegen - Plechatý, Chaluš, Mikula - Ghali, Varfolomejev, Beran (60. Rabušic), Frýdek, Preisler - Horský, Višinský.

Jihlava 1. pol.: Jágrik – Svoboda, Vedral, Tombull, Farka – Pešek, Lacko – Ogiomade, Miška, Franěk – Araujo-Wilson.

Jihlava 2. pol.: Jágrik – Chytrý, Piško, Tombull, Záhradnik – Vítek, Tureček – Fila, Miška, Selnar – Tall.