Na hlavní ploše stadionu U Nisy totiž aktuálně probíhá plánovaná výměna trávníku a zavlažovacího systému. Celý proces popsal v rozhovoru pro klubový web technický ředitel Vlastimil Čadílek.

Původně byla výměna plánovaná už loni. Proč k ní dochází až letos?

Hřiště se obvykle renovuje po třech až čtyřech letech. Čtyři roky uběhly v loňském roce, ale problém byl ten, že z hlediska covidu byla tak posunutá termínová listina, že byl malý prostor výměnu provést. Na výměnu je potřeba šest až sedm týdnů, zatímco my měli jen čtyřtýdenní přestávku.

Diváci mířící na utkání si mohli všimnout velkého množství písku. K čemu bude sloužit?

Kvůli vytížení dopravní služby jsme potřebovali písek přivézt dříve. Celá akce odstartovala pondělí 31. května a je plánována na čtyři týdny. Po týdnech bude probíhat ve čtyřech různých etapách.

I přesto, že se výměna o rok odložila, nebyl trávník během sezony ve špatném stavu. Je ta výměna opravdu nutná?

Určitě nutná je. Samozřejmě jsme se snažili, aby hráči mohli hrát na dobrém terénu, což se nám ke konci už dařilo. V lednu a únoru to bylo trošku horší. Jde ale o floristické složení hrací plochy, protože je tam jílek vytrvalý a lipnice roční, což je v podstatě plevel. Zase existuje určitá norma. Pokud je lipnice víc než 50 procent povrchu, tak se musí měnit, protože nezakoření a tráva nedrží. My té lipnice máme víc než tři čtvrtiny.

Podle původního plánu mělo dojít i k výměně zavlažovacího systému. Je to tak? Můžete k tomu prozradit nějaké detaily?

Zavlažovací systém je zde o deseti postřikovačích, což je pochopitelně málo. Nepřispívá to k rovnoměrnému zavlažování a pod hlavní tribunou je potřeba méně než na protější straně. Tento systém měníme za mnohem sofistikovanější a lepší. Bude to čtyřiadvacet postřikovačů. Je u toho meteostanice, která sama vyhodnocuje, jaké jsou podmínky. Zda je nebo není potřeba kropit hřiště. Je tam ovládání na dálku telefonem tak, jak je zvykem v 21. století. Není to o tom, že naprogramujeme na neděli, že budeme kropit a ono začne pršet a kropili bychom při dešti. Jedná se o posun dopředu a mělo by to přispět i ke kvalitě hrací plochy.

Vyhřívání trávníku ale zůstane původní. Jak předejdete tomu, aby se během rekonstrukce nepoškodilo?

Vyhřívání určitě zůstane stejné. My děláme trochu důkladnější regeneraci hrací plochy, čili nejenom sejmutí travnatého povrchu a nové vysetí nebo položení travního koberce, ale budeme odebírat substrát až do hloubky dvaceti centimetrů, protože za 20 let, co tady byl substrát dán, už nemá parametry a kvalitu, kterou by potřeboval. Topení je ve větší hloubce, to znamená, že se poslední část bude odkrývat ručně a nehrozí, že by došlo k poškození.

Můžete prozradit alespoň rámcově, na kolik peněz taková akce vyjde?

Nevím, jestli to můžu prozradit. Je to hodně drahá záležitost, bavíme se o částce kolem sedmi milionů korun.

Výměna trávníku začala hned po posledním domácím zápase. Můžete popsat časovou posloupnost, na co se bude čekat a kdy bude trávník poprvé připravený?

Bude to akce ve čtyřech etapách. První týden byl o odkrytí do hloubky dvaceti centimetrů a odvezení této hmoty. Druhý týden přijela firma, která tady pokládala nové zavlažovací zařízení. Třetí týden budeme využívat písek z té skládky na parkovišti, přičemž se bude znovu dělat dvaceticentimetrová vrstva včetně substrátu a namíchání. Poslední čtvrtý týden bude následovat pokládka travního koberce, který se už půl roku pěstuje. Celá záležitost je otázkou čtyř týdnů. V podstatě by se dalo už druhý den na trávníku hrát, ale z technologického hlediska by měl ještě čtrnáct dní být v klidu, aby došlo k prorostu do spodní vrstvy substrátu.

Do začátku sezony by tedy mělo být všechno připraveno. Je to tak?

To je právě oněch zmíněných šest týdnů, které potřebujeme, aby se všechny práce stihly kvalitně udělat a hrací plocha byla připravena.

Zatímco hráči a realizační tým si budou užívat dovolené, pro technický úsek to asi platit nebude. Jak moc se budete podílet na pracích? Co všechno bude dělat externí firma a naopak pracovníci klubu?

Externí firma nám hřiště dělá na klíč, to znamená, že není potřeba práce našich pracovníků. Musíme u toho ale samozřejmě být a hlídat, zda je plněno to, co je slíbeno a je ve smlouvě a vše bude kvalitně provedeno ve sjednaném rozsahu. Lidi, kteří se o hřiště starají, musí vědět, z čeho se hřiště skládá a musí kontrolovat instalace zavlažovacího zařízení. Musí se i naučit s tím pracovat. Nebude to tak až tolik práce pro nás, nicméně asistovat u toho určitě budeme.

Nemáte ve správě pouze hlavní hrací plochu, ale i další hřiště. Jak se bude v letní přestávce pracovat s ostatními tréninkovými plochami?

Všechna travnatá hřiště projdou roční regenerací. Tréninkové hřiště u Nisy už v tomto procesu je pár týdnů. Jedná se o řádné vyčesání, stará tráva pryč. Dále provzdušnení, zapískování, vysetí. Na Letce v mládežnickém centru polovina areálu už taky prošla tímto procesem. Jedno hřiště tam ještě zůstává tak, aby bylo pro A-mužstvo k dispozici tréninkové hřiště. Na konci června budeme dělat i poslední plochu. Za toto léto všechna travnatá hřiště projdou tímto procesem a budou připravena na rozjezd nové fotbalové sezony.