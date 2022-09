Rozhodla jediná trefa – po těžké vzdušné přihrávce Mosquiery si míč skvěle zpracoval Sýkora, zasekávačkou nechal kolem sebe proběhnout liberecké obránce a umístěnou střelou k tyči překonal brankáře Vliegena.

„Myslím si, že prvních dvacet minut měl Liberec tlak, dobře kombinoval, párkrát se dostal za naší obranu. U té 20. minuty se to obrátilo a aktivnější jsme byli my, nastřelili jsme břevno, dali jsme gól, který nám hodně pomohl. Ve druhé půli si soupeř vytvořil tlak, bylo na něm vidět, že prostě chce to utkání alespoň vyrovnat, dost se tlačil dopředu, měl tam spoustu standardních situací, ale všechno jsme to uskákali,“ liboval si hostující trenér Michal Bílek.

„Měli jsme tam tu Mickovu šanci, kde to reflexivně vytáhl Staněk, bohužel jsme tu branku nedali a Plzeň z té své první střely na branku ano, čím se dostala do vedení a druhý poločas si myslím, že postupem času od té 55. minuty jsme je zavřeli skoro k vápnu a vytvořili jsme si velký tlak. Ten výkon byl prostě dobrý a chyběl tomu samozřejmě gól,“ dodal Kozel a Bílek uznal: „Není jednoduchý tady vyhrát proti současnému Liberci, který opravdu hraje dobře.“

Návrat lídra nepomohl. Češi padli. Zklamali jsme, ale oklepeme se, věří kouč