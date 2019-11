Jak byste zhodnotil utkání?

Určitě jsme chtěli navázat na vítězství v Mladé Boleslavi a na pohárový zápas s Teplicemi. Myslím si, že se nám to podařilo. Slušně jsme kombinovali. Měli jsme fáze v utkání, v nichž jsme byli velmi dobří a efektivní. V prvním poločase jsme šli do vedení 2:0, ale potom jsme trochu polevili v koncentraci. Závěr půle jsme začali hrát komplikovaně a doplatili jsme na to inkasovanou brankou po rohovém kopu.

A co druhý poločas?

Myslím si, že jsme zase hráli dobře. Dali jsme gól na 3:1, přičemž jsme měli další šance, které jsme neproměnili. V závěru jsme po zbytečné ztrátě inkasovali ještě jednu branku. Proti Příbrami jsme měli dobré pasáže, ale občas jsme polevili v koncentraci a začali si zápas komplikovat. Střetnutí bylo řekněme dobrým návodem na to, jak si zkomplikovat vyhrané utkání. Naštěstí jsme jej ale dotáhli do vítězného konce.

Věřili jste, že jste měli duel s Příbramí od začátku pod kontrolou?

Hráli jsme dobře. Bylo vidět, že jsme dobře dostupovali, byli silní v soubojích a měli odražené míče. Tím, když necháte soupeře, aby v 92. minutě ještě kopal standardní situaci, tak už to nemáte ve svých rukách. Stát se totiž může cokoliv. Byla to z naší strany zbytečná komplikace v závěru, ale nakonec pro nás všechno dopadlo dobře. Za celý zápas jsme si to vítězství zasloužili.

Liberec vyhrál už potřetí za sebou v součtu s MOL Cupem. Nejprve porazil Boleslav, pak vyřadil Teplice a nyní zdolal Příbram. Pomůže to ke zvýšení nálady a sebevědomí?

Řekl bych, že nám pomohl i druhý poločas s Jabloncem, protože ten první byl od nás hodně špatný. Dvakrát jsme dotahovali. Pak jsme navázali výhrou v Boleslavi, proti Teplicím a Příbrami. Vždycky se vítězná utkání promítnou do nálady. K tomu patří i skutečnost, že máte dvaadvacet šikovných fotbalistů, ale hrát jich může jen jedenáct. Někteří by chtěli být na hřišti, ale to už je na nás, abychom si to ukočírovali.

V dalším kole se Slovan střetne s Plzní. Jak vnímáte tohoto soupeře?

Jsme rádi, že před Plzní jsme získali důležité body do tabulky. Plzeň je velice kvalitní mužstvo, které má zastupitelnost mnoha hráčů. Má výborného trenéra Pavla Vrbu, doma je navíc velmi silná. Jedná se o top mančaft české ligy. Pro nás ten duel znamená, že nám může ukázat, kde jsou naše rezervy. Budeme se snažit v Plzni hrát tak, abychom měli šanci uspět.

Jak hodnotíte poslední výkony Petara Musy, který proti Přibrami vstřelil důležitý gól?

U nás je na hostování ze Slavie. Jsme rádi, že tu je. V tuhle chvíli rozvíjíme jeho talent a on velmi dobře pracuje. Ze začátku na tom byl špatně kondičně, ale momentálně je v plné síle. Myslím si, že mu prospěl i příchod Baluty, který je mu povahově blízko.