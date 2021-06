Ve druhé části rozhovoru trenér Slovanu Pavel Hoftych komentuje změny v kádru a nastíní plán přípravy na další ligový ročník.

Jak ovlivní neúčast v pohárech skladbu kádru na příští sezonu?

Myslím si, že vůbec. V první řadě je ale potřeba počítat odchody, což víme, že budou Karafiát, Sadílek, Jugas a Pešek. Uvidíme co další hráči. Velký zájem je i o Martina Koscelníka, takže budeme počítat ztráty kvalitních hráčů. Kluci se velmi hezky rozloučili s celou kabinou, určitě nám budou chybět. Sportovní úsek i majitel pan Karl pracují na tom, abychom znovu měli kádr co nejsilnější a mohli se příští rok rvát o vrchní patra.

Co říkáte na první příchod? Jaký je Justen Kranthove?

Je to hráč, který se bude muset ještě hodně učit. Prošel Alkmaarem a Leicestrem, ale taky je vidět, že covidová pauza sebrala těmto klukům možnost hrát utkání. Dáme mu teď aspoň šanci za B-tým. Každopádně se jedná o urostlého stopera, inteligentní hráč schopný hrát kvalitně s míčem. Jeho momentálně handicap je mládí, zkušenosti, fyzická připravenost a herní vytíženost, protože kvůli covidu naprosto nelogicky nehrála celá Evropa.

Zůstane další mladík Adama Diamé, kterému by mělo končit hostování?

Nebudu předjímat, je to otázka na sportovní úsek.

Je nějaký posun v situaci ohledně Thea Gebre Selassieho?

Theo na zápase s Olomoucí byl, chvíli jsme spolu po utkání mluvili a zašel i za klukama do kabiny. Tento týden máme mít schůzku se sportovním vedením, kde už jsou nějaké věci vyříkané. Ještě se chce potkat se mnou, protože zatím jsme spolu mluvili jen po telefonu. Pevně věřím, že se Theo stane pevnou součástí Slovanu Liberec.

Sadílek, Karafiát, Matoušek, Mosquera. Je šance, že zůstane Matoušek či Mosquera?

Bude to zase součástí debaty. Jhon Mosquera dostal nabídku smlouvy, Ondra Karafiát je hráčem Slavie, takže se tam vrací z hostování. Matoušek totéž, ale s oběma jsem se bavil a dokážeme si představit další formu spolupráce i v případě, že by sami cítili, že může být tento krok v jejich prospěch. Sadílek nezůstane v žádném případě, protože je hráč Eindhovenu. Klobouk dolů před jeho rozhodnutím, že se zřekl svého komfortu v PSV Eindhoven a šel hrát nejistou sezonu do Liberce. Pevně věřím, že jsme Sadílkovi pomohli k tomu, že si ho Jarda Šilhavý vybral do nároďáku.

Máte nějaké zprávy o případném návratu Tarase Kačaraby ze Slavie?

Je to otázka jednání.

Filipa Nguyena v roli náhradního gólmana asi nebude lehké přes léto udržet. Je to tak?

S Filipem jsme se bavili. Já i Mára Čech jsme s ním v kontaktu. Momentálně je dál hráčem Slovanu Liberec a nechtěl bych spekulovat o budoucnosti. O víkendu dojela liga, která byla hodně dlouhá. Myslím si, že všechny mančafty toho mají plné zuby, což je vidět i na hráčích a jejich pohybu. Teď si začnou managementy a trenéři klubů řešit skladbu kádru. Máme hráče smluvně zajištěné, ale i fotbalisty, kterým končí hostování. Věřím, že s mnoha kluky se tady zase sejdu.

Na jaké posty se při posilování kádru zaměříte?

Řekl bych střed zálohy, křídla a útok. Tam určitě cítíme, že potřebujeme posílit. Bylo to vidět i v duelu s Olomoucí, kdy při zranění Michaela Rabušice jsme neměli další alternativu. Imad Rondič měl v posledních trénincích a zápasech problémy se zadním přitahovačem, takže už nebyl v takové pohodě a v tu chvíli máte najednou problém s udržením míče nahoře. Defenzivu asi složíme včetně brankářů, ale potřebujeme posílit střed zálohy, kraje i útok hlavně kvůli očekávaným odchodům.

V jakém formátu byste nejraději hráli v příští ligové sezoně? Co byste říkal nadstavbě, z které by se nešlo dostat do Evropy?

Formátů je několik, ale asi žádný není úplně optimální. Prostřední skupina, z které by se nešlo do Evropy, by měla být nějak motivovaná, aby zápasy o něčem byly. Jinak nebudou mít žádné grády. Přijde mi i logické, že nebude baráž o Evropu, protože mi nepřipadalo smysluplné, když tým na desátém místě měl možnost hrát proti pátému celku tabulky a v jednom duelu jej obrat o celoroční práci.

Jak budete po sezoně relaxovat?

Jedu teď na dva dny na Slovensko stavit se za exmajitelem Spartaku Trnava, kterému už dlouho slibuju, že za ním zajedu. Je to i jeden ze sponzorů našeho klubu. Pak se asi budu věnovat rodině, nemám ani v plánu nějakou dlouhodobější dovolenou. Necítím se ani unavený. Rád si odpočinu od fotbalu, takže se dá relaxovat i tady. Budu trávit čas mezi Prahou a Libercem.

Jak vypadá plán na letní přípravu?

Teď máme tři týdny volno, 21. června se schází tým. 7. července odjíždíme do Rakouska absolvovat přípravu. Poslední týden volna mají hráči už pět tréninků od kondičního trenéra tak, aby už přišli připraveni.