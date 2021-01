„V Ostravě to bývá pro Liberec vždycky těžké. Víc to komentovat nebudu,“ pronesl lakonicky trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.

Jak zhodnotíte prohru s Baníkem?

Byl to dobrý, ale těžký zápas. Hrálo se hodně nahoru-dolů. Obě mužstva chtěla hrát, ale paradoxně skončil duel jenom 1:0 i přesto, že bylo k vidění hodně šancí nebo pološancí. Mělo to grády. My dostali gól z ojedinělé akce soupeře, kdy Stronati krásně vystřelil, trefil tyč a dorážka na hraně ofsajdu byla Zajícovi uznána jako gól. My jsme se dál tlačili do ofenzivy, měli jsme nespočet rohů. Kluci byli aktivní, ale bohužel branku jsme nevstřelili, jen jsme orazítkovali tyč. Měli jsme více ze hry než soupeř. Ve druhé půli se domácí nechtěli smířit se stavem 1:0, my zase chtěli zápas otočit. Bohužel nám nebylo přáno, ačkoliv hráči odvedli maximum.

Slovan zahrával deset rohových kopů. Co chybělo ke gólu?

Chybělo trochu víc štěstí. Baník má výborné hlavičkáře, jakými jsou třeba Svozil nebo Stronati, kteří dokázali odvracet balóny. My měli několik závarů, odražených míčů a asi nám ještě chyběla větší agrese v šestnáctce.

Jak moc ovlivnil průběh utkání brzký inkasovaný gól?

My jsme měli výborný vstup do zápasu, kdy jsme soupeře zamkli v jeho vápně. Lítal tam balon za balonem. Obdržený gól byl z kategorie náhodných. Začátek to trochu zkazilo, ale pak bylo vidět, že jsme pokračovali v aktivitě. Byli jsme rychlí směrem nahoru, měli hodně rohů a šancí, ale bohužel nám to tam nespadlo.

Šla situace při první brance řešit lépe?

Možná mohla obrana rychleji vystoupit a naši hráči mohli Patriziovi víc zkomplikovat pozici.

Co znamená porážka v boji o pohárovou Evropu?

Neznamená to vůbec nic. Momentálně se nebavme o Evropě, jsme teprve v polovině soutěže. Ono to docela klame, jako kdyby liga pomalu končila, ale ona se teprve rozjíždí.

Nezdálo se vám, že rozhodčí některé situace vyloženě otáčel proti vám? Například v závěru Fleišman.

Co se dělo na konci utkání mezi střídačkami? Bylo tam hodně rušno…

S Lubošem Kozlem se známe dlouho a umíme se pohecovat. Jak jsem se s ním bavil před zápasem, tak jsem s ním mluvil i po něm. Během střetnutí ale končí jakékoliv přátelství. To k tomu patří. My máme k sobě respekt a každý z trenérů vidí situace během zápasů jinak. Málokdo z nás se dokáže v danou chvíli shodnout na situacích.

S čím půjdete do partie proti Zlínu?

Od pátku se budeme chystat na Zlín. Hrajeme doma, ale beru, že Zlín má velmi šikovné hráče. Budeme chtít utkání vyhrát, ale vždycky máme respekt k soupeři. Zlín má velmi dobře poskládané mužstvo, určitě bude chtít urvat nějaké body.