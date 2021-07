Svěřence trenéra Pavla Hoftycha čeká v následujících dnech herní soustředění v Rakousku, kde se utkají s Lincem, Groznyjem a Regensburgem.

Jak jste spokojen s načasováním změn v kádru?

Na začátku přípravy je fajn, že prostor mohou dostat i kluci z juniorky. Jediná komplikace pro nás je, že poslední dva nově příchozí hráči Mészáros a Havelka mají zdravotní problémy. Mészáros laboruje s kotníkem a Havelka s přitahovačem. Oba teď netrénovali na sto procent. Dosavadní zápasy ukázaly, že Gebre bude pro nás velkou posilou. Jeho zkušenosti a variabilita postů jsou pro nás důležité. V tuto chvíli jsme tam, kde jsme chtěli být. Připojit by se k nám měl Martin Koscelník, otazník stále visí nad Kamsem Marou.

Posily přišly do všech řad. Máte ještě v plánu posílit kádr?

Kádr ještě není hotový. Cítíme, že tým potřebuje dva tři kvalitní hráče. Pokud by přeci jen u nás zůstali Martin Koscelník a Kamso Mara, tak jsou to hráči vyzkoušení. Potřebujeme ale borce do křídelních prostor a do útoku.

V některých italských médiích se objevují spekulace ohledně Imada Rondiče. Jak vypadá situace kolem něj?

Imad s námi trénuje. Tato problematika není moje teritorium. Pokud nepřijde něco konkrétního, tak nějaké spekulace vůbec neberu v potaz.

Potěšilo vás, jakou formu si přinesl Theo Gebre Selassie?

Určitě jsem rád, že jeho příchod dopadl. Veřejností je velmi kladně vnímané i vstupní video a hlavně beru, že Theo je velmi dobrý člověk po lidské stránce. Kdyby jeho příchod nedopadl, tak by to bylo zklamání i pro mě, protože jsme spolu několikrát mluvili. Jsem rád, že se vedení klubu podařilo dotáhnout jeho přestup. Theo navíc projevil jednoznačně zájem se vrátit do Liberce, což ukazuje i jeho charakter. V každém tréninku ukazuje mladým hráčům, jak se pracuje s míčem a jak se koncentruje na každý balón. Theo má veškeré předpoklady, aby byl pro Liberec správná energie do budoucna.

Jak si zatím vedou mladíci z B-týmu Marek Bína a Tomáš Polyák? Mohl by někdo z nich atakovat i hlavní kádr?

Oba dva jsou šikovní a velmi pracovití. Polyák se v závěru sezony trápil se zraněním, ale má předpoklady, protože se jedná o velmi slušného běžce, který umí pracovat s míčem. Bína hrává v béčku víc pravého beka, ale v lize na to mít parametry nebude, protože je nižšího vzrůstu a spíš jej vidíme na krajního záložníka. Dal dvě branky, je to rychlostní typ, poctivý hráč a umí celkem slušně kombinovat. S oběma hráči budeme pracovat a jak dlouho se udrží v kádru, záleží jen na nich.

Je něco nového ohledně Tarase Kačaraby, kterému skončilo hostování ve Slavii? Jak to vypadá s Janem Matouškem, který stále trénuje se Slovanem?

Ohledně obou hráčů stále probíhají jednání na nejvyšších úrovních. Mluvil jsem s Tarasem i trenérem Jindrou Trpišovským. Taras momentálně komunikuje se Slavií, kde má možnost nadále trénovat. Stejně jako Honza Matoušek u nás. Kluby si musí tuto situaci mezi sebou dořešit. V tuto chvíli zůstal Taras ve Slavii a Honza u nás. Jak to dopadne, to už nezáleží na mně.

Po návratu Oliviera Vliegena máte v kádru čtyři gólmany. Jak to vypadá u nich? Zamíří někdo na hostování?

Lukáš Hasalík odjel do Třince, kde by měl zakotvit na roční hostování. Aktuálně tak máme gólmanský post vyřešený. Olivier Vliegen si musel jak ve Vlašimi, tak v Senici získat roli jedničky. V Senici chytal deset těžkých zápasů včetně baráže, kde se Senice udržela v první lize. Jsou na něj i dobré reference a je vidět, že za ten rok hodně vyspěl a spoustu věcí se naučil. V současné době je pro nás dobře, že dokáže vytvořit konkurenceschopnou dvojici s Milanem Knoblochem.

Už ve středu odjíždíte na soustředení do Rakouska. Máte v hlavě nominaci?

Nominaci máme jasnou. Pojedou s námi kluci, kteří momentálně trénují. Maximálně jeden dva tu zůstanou. Otazník v tuhle chvíli visí především jen nad Martinem Koscelníkem a Kamsem Marou. Na soustředěních vždycky máme dvě volná místa pro případ, že by za námi ještě někdo přijel.

Po sérii zápasů s druholigovými soupeři vás čekají v Rakousku klání se zahraničními prvoligovými protivníky. Co si od zápasů slibujete?

Jedním z důvodů, proč se jezdí na soustředění, jsou kvalitní tréninky a soupeři. Klima, které je v Rakousku, máme i tady v Liberci. Okolí a příroda je v podstatě stejná, co nás čeká tam. Problémem jsou tady jen soupeři, protože s prvoligovými soupeři hrát nemůžeš a stále jen s druholigovými taky ne. Máme nejprve nováčka rakouské ligy Linec, potom Groznyj (účastníka ruské Premier League) a na závěr druholigový Regensburg. Jedná se o kvalitní soky, kteří nás dostatečně prověří. Utkání s druholigisty jsme brali jako rozjezd do přípravy.