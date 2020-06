„Že dal pan Pechanec kartu mně, vem to čert. Že ji ale dal našim hráčům, kteří byli ohroženi před utkáním s Baníkem, to mi vadí dost,“ nechal se slyšet na pozápasové tiskové konferenci trenér Liberce Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil emotivní derby?

Bylo to emotivní. V závěru houstla atmosféra. My jsme hráli na brejky a chtěli jsme jít do vedení. Podařilo se nám to po krásné akci Malínského s Kuchtou. Ve druhém poločase jsme se snažili pořád hrát a bušit do soupeřovy obrany brejkovými situacemi, ale některé jsme nedotáhli do konce. Jablonec nastřelil tyč a břevno. Nakonec dal gól ze standardky a zápas skončil po osmiminutovém nastavení 1:1.

Hlavně v první půli jste skoro po každém faulu kladl hráčům na srdce, aby zůstali v klidu a nedostali kartu za protesty. Sám jste hodně emotivní a nakonec jste dostal žlutou kartu vy. Jak těžké bylo pro vás zůstat v klidu?

S kolegy Pavlem Medynským a Márou Čechem občas hrajeme prší a myslím si, že pan Pechanec se k nám asi přidá a může být čtvrtým do party, protože jak roztočil karetní show, to se jen tak nevidí. Upozorňovali jsme hráče, že to bude emotivní zápas. První karty ale byly přísné. Snažili jsme se hráče nabádat k tomu, aby byli koncentrovaní. Když dostanu kartu já, okej, to k tomu patří. Víceméně ani nevím, za co jsem ji dostal.

První poločas byl z vaší strany vydařenější. Čím to bylo, že ve druhé části se týmu tolik nedařilo?

Druhý poločas byl hodně o nakopávaných míčích soupeře na Doležala. Bylo tam navíc hodně standardních situací. My jsme nedotáhli nějaké naše brejky. Jablonec hrál doma a minule tady s námi prohrál. Tentokrát chtěl za každou cenu vyhrát, což bylo z toho utkání cítit. Já k tomu řeknu jediné. Naštěstí jsme v zápase vedli 1:0.

Karty kromě hráčů dostávali i členové realizačních týmů. Kvůli druhé žluté kartě nebudete moct být příště na lavičce. Jak velká komplikace to bude pro tým?

Já mám k dispozici kvalitní kolegy, jsme na jedné vlně. Už jsme tuhle situaci zažili v Boleslavi. S Pavlem Medynským a Mírou Holeňákem jsme myšlenkově propojeni. Myslím si, že jeden zápas takto zvládneme. Naopak můžu seshora přinést nějaký posun. Moje karta ani tak nevadí, spíš vadí karty hráčů. Jak Malinského a Baluty, kteří ji dostali za nic. Že dal pan Pechanec kartu mně, vem to čert. Že ji ale dal našim hráčům, kteří byli ohroženi před utkáním s Baníkem, to mi vadí dost.

V dalším kole nadstavby vás čeká duel s Baníkem Ostrava. S čím do něj půjdete?

Ve čtvrtek ráno jsme měli trénink, v pátek máme další a v sobotu ráno podle zdravotního stavu a podle možností, které jsou, rozhodneme o sestavě. Viděli jste, že jsme proti Jablonci dohrávali s třemi mládežníky Beranem, Michalem a Rondičem. Mužstvo zvládlo na horké půdě vyválčit velmi cenný bod s tím, že každý bod se počítá. Situace nebyla jednoduchá, tým zaslouží absolutorium za odolnost a týmovou soudržnost a za to, že jsme to doválčili k zisku bodu. Celkový stav se bude počítat až po pátém kole nadstavby.