Trenér Pavel Hoftych se sice nechal slyšet, že populární Rambo asi dostane pokutu za to, že kopal penalty, aniž by byl určen a když k tomu připočítáme i zápisné za vstřelený hattrick, bude to mít Michael Rabušic asi hodně drahé. Nicméně pod Ještědem si nemohou takového hráče vynachválit.

„Jedná se o výborný charakter a je to skvělý kluk do kabiny. Zasloužil si, aby mu dal Liberec znovu šanci. Věděli jsme, že nám může přinést kvalitu,“ řekl na adresu Rabušice trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Zápas s Příbramí byl pro diváky minimálně na dva týdny tím posledním, na který mohli aspoň v omezeném počtu vyrazit. Ode dneška totiž platí úplný zákaz fanoušků na jakýchkoliv sportovních akcích.

Z tohoto důvodu asi přijde vhod následná reprezentační přestávka, protože další ligové utkání odehraje Liberec v Teplicích (17. 10.) a doma se představí až v rámci podještědského derby proti Jablonci.

Jak byste zhodnotil vítězný duel s Příbramí?

Na hráčích bylo vidět, že měli hodně energie. Bylo důležité, že jsme hráli doma, a tak nám odpadlo cestování. V prvním poločase jsme hráli tak, abychom neinkasovali branku a sebrali soupeři hodně sil. Věděli jsme, že ve druhé půli pošleme na hřiště útočné typy, jakými jsou Rabušic, Rondič nebo Pešek. Na lavičce jsme měli určitě kvalitnější hráčský materiál než soupeř. Nakonec jsme Přibrami dobrým presinkem sebrali několik míčů a vybojovali jsme penalty. Vyhráli jsme 3:0 a jsme rádi, že jsme se posunuli zase do skupiny o titul.

Utkání rozhodl střídající Michael Rabušic. Co říkáte na jeho výkon? Proč nehrál od začátku?

Když Rambo nastoupil naposledy v Ďolíčku proti Pardubicím, tak to nebylo optimální. Bylo to pro něj náročné po čtvrtečním utkání na FCSB. Tentokrát dopředu věděl, že bude připraven na pětatřicet minut. Na hřiště přinesl svoji kvalitu a trápil obranu soupeře, která už neměla tolik sil. Určitě to byl dobrý tah celého realizačního týmu a za to se chválíme. (úsměv)

Rabušic se netají svým vztahem ke klubu. Může to být i příčina, proč se mu tak daří?

My jsme Ramba s touhle vlastností brali. Jedním z důvodů, proč jsme ho tady chtěli mít, je to, že je Liberečák a srdcař. Byl u postupů do Evropské ligy. Jedná se o výborný charakter a je to skvělý kluk do kabiny. Zasloužil si, aby mu dal Liberec znovu šanci. Věděli jsme, že nám může přinést kvalitu. Na druhou stranu jsem ale nečekal, že bude až tak gólový.

Jaké máte plány do reprezentační přestávky?

Hlavně jsme rádi, že jsme vyhráli nad APOELEM a Příbramí. Teď odjíždí asi šest kluků do národních týmů. Přejeme jim hodně štěstí, aby se jim dařilo. V pondělí máme volno a od úterý budeme zase trénovat. V pátek máme přátelské utkání s Duklou Praha, o víkendu si odpočineme a od pondělí se budeme chystat na Teplice.