Sám Hoftych v Ďolíčku kdysi působil, ale čerstvější vzpomínky na své účinkování u Botiče má současný záložník Slovan Jhon Mosquera. Ten se totiž s klokany neslavně rozloučil, aby zakotvil pod Ještědem. „Možná to bylo téma pro něj osobně, ale pro kabinu určitě ne,“ míní Hoftych.

Jak byste zhodnotil remízu s Bohemkou?

Byl to velmi těžký a soubojový zápas. V prvním poločase jsme šli do vedení. Ještě před naším prvním gólem jsme mohli skórovat Peškem, ale nakonec jsme se náskoku dočkali. Ve druhé půli nám Bohemka posílala hodně centrovaných míčů, k čemuž mají skvělé hlavičkáře. O tom, že vyrovnali, rozhodla šířka jejich kádru a kvalita, protože dostřídávající hráči byli kvalitní. V našem případě bylo těžší vzhledem k absencím a odchodům ten zápas zlomit.

Co byste řekl k brance Jhona Mosquery, pro něhož byla s ohledem na jeho dřívější působení v Ďolíčku emotivní? Vysvětloval pak i to gesto?

Gesto jsem neviděl, protože jsem se radoval s naším realizačním týmem. Byla to dobrá branka, hezky balon uklidil. Byla to pro něj těžká situace, protože někdo by ji řešil silou, zatímco Jhon ji provedl nádherně. Musím pochválit práci Rondiče před brankou, kde předskočil gólmana a vytvořil šanci po Jhona.

Bylo dřívější působení Mosquery u klokanů před zápasem téma? Vypsal nějakou odměnu?

Vůbec žádné téma to nebylo. On to bral jako normální přestup, my to bereme tak, že k nám přišel a hraje za Liberec. Možná to bylo téma pro něj osobně, ale pro kabinu určitě ne.

Druhá půle nebyla z vaší strany optimální. Doběhl vás úzký kádr pro toto utkání?

Určitě ano. Odešlo nám sedm hráčů a přišli jen Ondřej Karafiát s Michalem Faškem. Na lavičce byli mladí kluci a navíc do jiných postů. Kvůli vykartování Sadílka i mírné nemoci Kamsa Mary byla šířka kádru pro tento duel na straně Bohemky.

Ve středu hřiště nastoupili dva obránci. Jak si vedli a jsou případnou variantou i pro další zápasy?

Ondra Karafiát tuhle roli zná, umí se s tím poprat. Bylo to ale pro něj hodně složité, protože i terén byl těžký. Hrálo se navíc se zvláštními míči, s kterými běžně nehrajeme. Tolik optimálně nelétaly. Marios Pourzitidis je s námi krátkou dobu. On je spíš stoper, ale využili jsme toho, že v mládí v Řecku hrával i na postu středního halva. Popasoval se s tím velmi dobře, zvládl to a ukázal svůj potenciál.

Nečekali jste, že budete mít v tuto chvíli mužstvo více doplněné z hlediska přestupů?

Čekali jsme, že už tu budeme mít více hráčů, protože pokud se chceme rvát o evropské poháry, tak nám dva tři hráči ještě chybí. Hráči z lavičky jako Šulc nebo Michal jsou stále fotbalisté na učení. Aby se z nich stali hotoví hráči, to bude ještě nějakou chvíli trvat.

Ovlivnil hru vašich svěřenců ve druhém dějství terén nebo mráz?

To si nemyslím. Podmínky byly pro oba týmy stejné. Jednalo se o soubojovou bitvu, protože obě mužstva mají hodně hlavičkářů jak v defenzivě, tak ofenzivě. U nás je to Rabušic s Rondičem, u nich jsou to Pulkrab, Necid nebo Puškáč. Oba soupeři se snažili využít svých hlavičkářů, proto bylo v zápase hodně centrů a soubojů.

V zimě opustili Slovan Júsuf s Beranem. Zraněný je Matoušek. Bude nyní na Mosquerovi ležet větší odpovědnost, co se týče produktivity a ofenzivy obecně?

Pevně věříme, že se do toho zapojí i Pešek. Ten tam měl šanci právě po centru Mosquery. Na tréninku umí dávat branky parádně, ale teď to netrefil. Zrovna u Matouška ta čísla tak velká nebyla, Júsuf také nedal tolik gólů, ale byli pro nás důležití z hlediska konkurence. Nechybí nám ani tak jejich produktivita jako spíš kvalita do konkurenceschopnosti.

V závěru jste se dostal do slovní přestřelky s hostujícím koučem Luďkem Klusáčkem. O co šlo?

S Luďkem i Erichem Brabcem jsme velcí kamarádi. Oba je mám rád, jsou to fajn kluci. Trochu jsme se tam pošťuchovali s tím, že hned po zápase jsme si zase podali ruce. Bylo to spíš emotivně o tom, kdo jak vidí danou situaci. Logicky jsme ji každý viděl jinak. Jednou Luděk v jejich prospěch, podruhé my v náš prospěch. Nebylo to nic proti ničemu. Já mám Bohemku velmi rád.

Už v pátek vás čeká zápas v Brně. S čím do něj půjdete?

V neděli jsme měli volno a od pondělí začneme trénovat na Brno. Tréninky v Liberci jsou po přívalu sněhu odpovídající době, která je. Čeká nás zase umělka. Nachystáme se, pojedeme do Brna, které má zkušené hráče. Přivedlo Pernicu. S Bohemkou jsme mohli jak vyhrát, tak i prohrát. Máme bod. Tato sezona je specifická v tom, že to bude krok po kroku. Pojedeme do Brna získat body.