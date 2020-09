Duel s Východočechy zhodnotil trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil zápas s Pardubicemi?

Prohra to byla krutá, ale musím říct, že zasloužená. Pardubice mají od loňska kádr pohromadě. Udělali jsme hodně změn v sestavě kvůli zápasu, který jsme odehráli a který nás ještě čeká. Bylo vidět, že někteří kluci spolu pravidelně nehrají. Třeba stoperská dvojice hrála spolu poprvé a haprovala nám spolupráce. Řekl bych, že rozhodla branka na 2:0. Pardubice hrály velmi dobře, musím je pochválit. Nedokázali jsme se do utkání vrátit. Největší šanci měl Koscelník za stavu 2:0, kdyby ji proměnil, tak bychom se možná ještě nadechli. Nefungovali jsme jako tým.

Sestava byla sice hodně proměněná, ale čekal jste tak bezkrevný výkon? Čím to bylo?

Domácí odehráli v Ďolíčku dva dobré zápasy proti Teplicím a Slavii. V tu chvíli pojali zdejší stadion jako domácí prostředí, protože se začali cítit výborně. Někteří naši hráči nejsou v zápasovém rytmu, což je pro ně velmi těžké. Nebudu je ale za to kritizovat. Nedokázali jsme nahodit motor a soupeř získal ještě větší sebevědomí.

Překvapily vás něčím Pardubice?

Já sleduji Pardubice delší dobu. Trenéři tam odvádí výbornou práci. Jedná se o mužstvo, které je delší dobu pohromadě. Je velmi dobře organizované a není náhoda, že dokázalo bodovat i se Slavií. My jsme se s Pardubicemi potkali v zimní přípravě a duel skončil 1:1. Tehdy také hrály velmi dobře. Nepřekvapily nás. Věděli jsme, jak hrají. Tentokrát ale nedělaly vzadu žádné chyby.

Za celý zápas jste se proti nováčkovi nedostali do tlaku. Čím si to vysvětlujete?

Nebyla tam z naší strany souhra. Chyběli hráči, kteří hrávají spolu pravidelně. Navíc stále nejsme mužstvo, které spolu hraje pravidelně ani v té nejsilnější sestavě. Máme za sebou nějakých šest utkání po krátké přípravě, která byla třítýdenní. Dá se říct, že máme úplně nový mančaft. Že s novým týmem zvládneme ligové zápasy a k tomu Evropskou ligu, to si může myslet jen blázen.