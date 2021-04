Původně plánovaný přípravný duel se neuskutečnil kvůli covidovým záležitostem a s tím spojenými náklady na testování. „V první řadě si myslím, že pro Slovan Liberec je dobrá reklama, že má sedm reprezentantů. Každému klukovi přejeme, aby se do nároďáku dostal,“ říká trenér Slovanu Pavel Hoftych.

V reprezentační přestávce musíte trénovat hned bez sedmi hráčů, kteří plní reprezentační povinnosti. Jak to ovlivňuje přípravu na další duely?

V první řadě si myslím, že pro Slovan Liberec je dobrá reklama, že má sedm reprezentantů. Ještě bych vypíchl, že se o nás na podzim mluvilo v tom smyslu, že máme mužstvo složené hlavně z hostujících hráčů. Přitom ze sedmi reprezentantů je šest kmenových hráčů Slovanu, pouze Sadílek je na hostování z Eindhovenu. Je to skvělá vizitka pro Slovan. Každému klukovi přejeme, aby se do nároďáku dostal. Samozřejmě, že přípravu to ovlivní, ale na tohle jsme připraveni a zažili jsme to už několikrát.

Na čem konkrétně pracujete?

Nás těžko něco rozhodí. Většinou se dokážeme dobře připravit a i improvizovat. Minulý týden jsme pracovali na tom, abychom doléčili šrámy. K tomu jsme měli modelové utkání s naším B-týmem. Tento týden se k nám hráči postupně začnou vracet. Může to ovlivnit i zápas s Baníkem, protože reprezentanti jednadvacítky přiletí až ve středu. Někteří mohou mít za sebou i tři duely. Nečeká nás standardní příprava na zápas, ale budeme nachystaní.

Co vám ukázalo modelové střetnutí?

Původně jsme chtěli hrát přátelské utkání. Měli jsme několik soupeřů, ať to bylo Ústí nad Labem nebo Dukla Praha. Nakonec z toho sešlo i kvůli covidovým záležitostem a zbytečným nákladům na testování. Na Letce je velmi slušná tráva, rozhodně lepší než v Jablonci. Chtěli jsme odehrát minutáž ve fyzické zátěži, využili jsme i některé kluky z béčka. Zase jsme si trochu rozšířili obzor. V těchto zápasech je nejdůležitější to, že se nikdo nezraní. Dobré je, že s námi už trénuje Matoušek, který je schopný odehrát i poločas. Do 14 dnů může být připraven na ligu.

V předchozích týdnech jste museli trénovat převážně na umělce, teď už i na přírodní trávě. Jak moc to kvitujete?

Je to paráda. Vždycky je nejhorší, když musíte plochy měnit. Nyní už budeme trénovat jen na trávě, umělka už skončila. I když je vidět na Ještědu sníh, tak už jaro pomalu přichází. Areál Letka je famózní i s pozadím. Je to podobné, jako kdybyste trénovali někde v Alpách. Podmínky jsou čím dál tím lepší a jsme rádi, že po dlouhé zimě už můžeme hrát na lepších trávnících.

Co očekáváte od souboje s Baníkem?

Čeká nás velmi těžký program. Máme doma Baník, pak jedeme v rámci poháru do Plzně, hrajeme se Slováckem a pak doma se Slavií. Je to opravdu velmi těžký scénář. Baník pod trenérem Smetanou změnil některé věci, které byly zavedeny pod trenérem Kozlem. Jedná se o velmi nepříjemného soupeře, který hraje jednodušší a účinnější fotbal. Je to velmi těžký protivník. Myslím si, že v sezoně chtěli být určitě před námi, ale zatím jsou za námi a budeme se snažit, abychom si je za sebou udrželi.

ROZPIS ZÁPASŮ

Sobota 3. dubna 16.00

FC Slovan Liberec – FC Baník Ostrava

Středa 7. dubna 15.30

FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec (čtvrtfinále MOL Cupu)

Sobota 10. dubna 18.30

1. FC Slovácko – FC Slovan Liberec

Neděle 18. dubna 16.00

FC Slovan Liberec – SK Slavia Praha

Termíny dalších zápasů budou upřesněny s ohledem na televizní vysílání. Základní část končí 34. kolem v závěru května.