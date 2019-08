/ROZHOVOR/ Fotbalisté libereckého Slovanu zvítězili v šestém kole FORTUNA:LIGY v Karviné 1:0, když jedinou branku zaznamenal Jakub Pešek. Vítězství je o to cennější, že jej Severočeši vybojovali navzdory tomu, že dohrávali v devíti.

Filip Nguyen při zákroku proti karvinskému Petráňovi. | Foto: Jaroslav Appeltauer

V Karviné se střetl poslední tým tabulky s předposledním. Jak byste zhodnotil zápas?

Bylo od začátku dané, že oni jsou poslední a my předposlední a bude to bojovné utkání. Že to nebude moc o fotbale. Věděli jsme, že Karviná hraje takhle. Paradox je, že jsme dohrávali v devíti, to úplně nepochopím. Důležité je, že jsme odvezli tři body.