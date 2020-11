Absolvoval premiéru jako hrom. Mladý brankář Slovanu Liberec Lukáš Hasalík dosud chytal pouze ve třetí lize, ale najednou naskočil do utkání základní skupiny Evropské ligy na půdě bundesligového Hoffenheimu. Porážce 0:5 ale ani on nezabránil.

Brankář Slovanu Liberec Lukáš Hasalík během duelu s Hoffenheimem. | Foto: ČTK

„Nehledě na výsledek to byla krásná premiéra v tom smyslu, že to bylo na hřišti Hoffenheimu v Evropské lize, na krásném stadionu. Zkušenost obrovská, pro mě úplně neuvěřitelná. Jsem za to moc rád. I když jsme prohráli 0:5 a byly tam situace, které jsem řešil špatně, určitě na to budu vzpomínat do konce života,“ uvedl Hasalík.