Po slušné první půli, která skončila remízou 1:1, střídal kvůli svalovým potížím levý bek Vondrášek, po deseti minutách druhého poločasu odstoupil pro zranění stoper Mazuch a pět minut před koncem dostal červenou kartu v tu chvíli už také stopera hrající Knapík. Z obrany Teplic zbylo jen torzo.

„Byli jsme blízko od bodového zisku. Špatně se to kouše. Ke konci nám ten jeden hráč chyběl,” smutnil po další porážce teplický trenér Jiří Jarošík. Liberecký Luboš Kozel tři získané body velebil. „Je to pro nás nesmírně cenné vítězství. Viděl jsem Teplice v lize třikrát, vždy hrály dobře, jen neměly výsledky. I teď zaslouženě vyrovnaly. Pro konečný výsledek byli důležití naši střídající hráči Júsuf a Rondič.”

„Žlutomodří” znovu zaspali začátek, už ve 2. minutě lovil Grigar míč ze sítě, když si s domácí obranou pohrál Matoušek, navedl si míč na pravačku a přes blokujícího Hyčku poslal balon do teplické svatyně. Teplice se probraly až po několika minutách a po jedné ze standardních situací Mazuchem srovnaly. „Hrály jsme hodně profesorsky, nebyl tam pohyb. Díky tomu se Tepličtí dostávali do šancí,” poznamenal k dějství v první půli Kozel.

Po obrátce se na Stínadlech odehrával především boj, do šancí se ani jeden tým nedostával. Až po další hrubce obrany Teplic mohl strhnout vedení na stranu Slovanu Júsuf, Grigar byl ale proti. Když pak pět minut před koncem srazil před vápnem unikajícího Nečase Knapík, hrál Liberec přesilovku. V pětiminutovém nastavení našel Mikula Rondiče, který přesnou trefou rozhodl. „Tam byla chyba při nabírání Mikuly. Děláme pořád chyby v obraně. Věnujeme se tomu, říkáme si to, ale nepomáhá to. Pak můžeme hrát vyrovnané partie, ale chyby nám sráží vaz,” vypíchl Jarošík.

FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:1). Branky: 38. Mazuch - 2. Matoušek, 90.+2 Rondič. Rozhodčí: Zelinka - Vodrážka, Novák - Štěrba (video). ŽK: Chlumecký, Succar - Havelka, Rondič. ČK: 85. Knapík (Teplice). Diváci: 1523. Teplice: Grigar - Hyčka, Mazuch (56. Hasil), Chlumecký, Vondrášek (46. Trubač) - Knapík, Mareček - Kodad (82. Succar), Krunert, Fortelný (73. Moulis) - Rezek. Trenér: Jarošík. Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (68. Purzitidis) - Koscelník (81. Nečas), Frýdek (62. Rondič), Matoušek (81. Faško) - Rabušic (68. Hilál). Trenér: Kozel.