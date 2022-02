„Sledovali jsme nadstandardní utkání, které se muselo líbit. Padlo šest gólů a ještě plno dalších šancí bylo. Bod bychom před utkáním brali, ale po průběhu spíš převažuje zklamání,“ glosoval utkání Luboš Kozel, kouč libereckého Slovanu.

Právě Ewerton dostal Boleslav rychle do vedení. Jenže Liberec ještě v poločase dokázal skóre otočit. Během pěti minut se trefil Matoušek a Rondič. Když po změně stran přidal v 53. minutě svou druhou trefu Matoušek, byl Slovan velmi blízko. Jenže v 69. minutě snížil Hlavatý, ve druhé nastavené minutě přišli hosté o dva body.

„Jsem rád, že jsme na dvoubrankové manko zareagovali tak, že jsme uhráli aspoň bod, přestože tam Liberec měl za stavu 3:2 situace dost dobré na to, aby utkání rozhodl. Naštěstí pro nás se tak nestalo a vydolovali jsme z utkání aspoň bod. V samotném závěru jsme ještě doufali, že by se to mohlo přiklonit na naší stranu. Bod zápasu odpovídá,“ řekl domácí kouč Karel Jarolím.

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 3:3 (1:2)

Branky: 9. a 90.+2 Ewerton, 69. Hlavatý - 24. a 53. Matoušek, 29. Rondič. Rozhodčí: Krejsa - Kubr, Machač - Franěk (video). ŽK: Pech, Šimek, Matějovský - Štetina, Matoušek, Purzitidis. Diváci: 1674 (omezený počet).

M. Boleslav: Šeda - Smrž (36. Horský), Šimek, Preisler - Matějovský, Dancák (71. Stránský) - Douděra, Ewerton, Pech - Mužík (60. Rolinek), Ladra (60. Hlavatý). Trenér: Jarolím.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Havelka (75. Štetina) - Koscelník, Frýdek (65. Tupta), Matoušek (82. Višinský) - Rondič (82. Rabušic). Trenér: Kozel.