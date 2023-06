Členové mužského A-týmu Slovanu Liberec se na konci minulého týdne sešli po třítýdenní přestávce k prvnímu tréninku letní přípravy. U Nisy se objevilo i několik nových a staronových tváří.

Fotbalisté Slovanu Liberec zahájili letní přípravu na nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. | Video: Radek Petrášek

Do přípravy už nenastoupili Theo Gebre Selassie, který ukončil kariéru, ani Gigli Ndefe a Matyáš Kozák, kteří se po konci hostování vrací do svých klubů. K týmu se naopak připojil dvacetiletý útočník Filip Horský, který by měl v Liberci hostovat ze Slavie. Dále pak třiadvacetiletý bosenský útočník Luka Kulenović, jehož příchod klub finalizuje. Do přípravy se zapojil i Matěj Chaluš, o jehož opětovném působení pod Ještědem se momentálně jedná. Z hostování v Třinci se vrátil brankář Lukáš Hasalík. Šanci dostanou i devatenáctiletý Jakub Hudák a stejně starý Milan Govaers, kteří dosud působili v našem B-týmu.

Několik zahraničních hráčů se zapojilo do tréninku až v pondělí. Další, kteří plní reprezentační povinnosti s českou jednadvacítkou a slovenskou reprezentací, se k týmu připojí později. U několika fotbalistů, jimž na konci června končí smlouvy nebo hostování, se ještě jedná o možnosti dalšího působení v Liberci. Brankář Hugo Jan Bačkovský se stal hráčem Slovanu, klub uplatnil opci na jeho přestup z pražské Sparty.

Slovan dále posiluje. Bačkovský už patří Liberci, staronová tvář v přípravě

Novým asistentem trenéra Luboše Kozla byl jmenován dvaačtyřicetiletý Josef Petřík mladší, odchovanec Slovanu a syn dlouholetého libereckého asistenta. Do libereckého A-týmu se sice jako hráč neprosadil, ale hrál druhou nejvyšší soutěž v Česku i v Polsku. Jako trenér působil v Turnově, v tandemu se svým otcem pak vedl Frýdek-Místek a Přepeře. V minulé sezoně působil u B-týmu, s nímž postoupil do ČFL.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

23. 6. FCSL – Příbram (15:30, Benátky n J.)

24. 6. FCSL – M.Boleslav/Táborsko (11:00/13:30, Benátky n J.)

1. 7. Lech Poznaň – FCSL (11:00, Poznaň)

5. 7. FCSL – Varnsdorf (11:00, Mnichovo Hradiště)

8. 7. FCSL – Jihlava (11:00, Nymburk)

12. 7. FCSL – Puskás Akadémia (Německo)

15. 7. FCSL – Fortuna Düsseldorf (Německo)

Zdroj: fcslovanliberec.cz