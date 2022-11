FOTO: Viděli jste v teplické v mlze góly? Radovali jste se z nich? Najděte se!

Před jeho začátkem prahl po výhře, hosté naopak toužili přerušit sérii tří venkovních proher v řadě. Od 6. minuty ale prohrávali, když po centru Trubače překonal Vliegena hlavičkou na zadní tyč Žák. Slovanu se povedlo brzy skóre srovnat, s Grigarem si mazácky poradil Mikula. Po přestávce pak mohl skóre překlopit na svou stranu, teplický brankář ale svůj tým při několikrát podržel.

A pak přišel sladký Urbancův okamžik, který ale ten, kdo seděl v horních řadách Stínadel, možná ani neviděl. „Jsme zklamaní, prohráli jsme počtvrté venku v řadě. Ten zápas měl skončit aspoň remízou, šance jsme na to měli. Ale hodnotit můžu tak poločas, protože jsem toho pak moc neviděl," povzdechl si liberecký trenér Luboš Kozel.

Mlha spadla na Stínadla během přestávky, od druhého poločasu se hrálo se zeleným reflexním míčem. Sudí Hocek hru přerušil po Urbancově výstavním gólu, obě mužstva ale chtěla pokračovat, a tak se po krátké pouze hrálo. „Já říkal rozhodčím, že s v tom moc hrát nedá. Hlavní ale oponoval, že vidí lépe než my z lavičky. Vidět by ale měli hlavně lidi na tribunách, když si zaplatili," vylíčil Kozel svůj pohled.

Jarošík byl pro okamžité dohrávání. „Kdyby to bylo neregulérní, tak by se nedohrálo. Naštěstí se hrát podle mě dalo." Stejného názoru byl i autor vítězné trefy Jakub Urbanec. „Za mě to bylo regulérní. My se ptali rozhodčího, proč hru přerušil, když od začátku druhé půle byla viditelnost stejná. Jestli jsem se v tu chvíli lekl, že se bude dohrávat třeba druhý den po obědě? Možná jsme to v hlavách měli, ale věřili jsme, že se zase rychle hrát začne."

Urbanec, který se trefil na podzim popáté, chvíli před tím, než na Vliegena z dálky vystřelil, na zrádnost prý mlhy nemyslel. „O půli jsme si v kabině říkali, že budeme střílet víc zdálky, ale když jsem se dostal k balonu, tak jsem na to nemyslel. Otevřelo se to přede mnou, tak jsem vypálil."

FK Teplice - Slovan Liberec 2:1 (1:1)

Branky: 6. Žák, 61. Urbanec - 18. Mikula. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Gning - Mikula. Diváci: 2022.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning (90.+2 Fila), Žák (77. Mareček). Trenér: Jarošík.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Fukala (67. Preisler), Červ, Valenta (67. Frýdek), Višinský, Mikula (80. Kozák) - Van Buren, Rabušic (62. Rondič). Trenér: Kozel.