Duel na Stínadlech začal docela svižně. Libereckého brankáře Knoblocha zachránila už ve 4. minutě tyč po zakončení Tomáše Kučery. Skóre utkání ale otevřeli hosté, kdy si na centr Aleše Nešického od rohového praporku vyskočil nejvýše Taras Kačaraba a hlavičkou usměrnil míč do teplické branky.

Vedení vydrželo Slovanu pouze dvě minuty, kdy napřáhl z jedničky Daniel Trubač a zavěsil pod víko liberecké svatyně. O chvíli později byl blízko dalšímu gólu Kačaraba, ale tentokrát Grigarovu klec minul. Ve 24. minutě se už Liberečtí radovali. Rondič přihrál v brejku Jakubu Peškovi, který s pomocí brankové konstrukce vrátil Slovanu jednobrankový polštář.

V závěru prvního poločasu se Teplice dočkaly vyrovnání, ovšem gól byl posléze kvůli předchozímu ofsajdu odvolán. Po přestávce už stálo video na straně domácích, když rozhodčí Pechanec nařídil penaltu po ruce Hromady v pokutovém území. Velkou šanci ale spálil Jakub Řezníček, kterého vychytal Knobloch.

Teplicím se naskytla ještě jedna možnost, když se nechal vyloučit hostující Jakub Pešek. Ovšem početní převahu Teplice nevyužily, naopak se ve druhé minutě nastavení poroučel předčasně do kabin také teplický Tomáš Vondrášek. Liberec tak vyhrál 2:1.

„Smekám klobouk před hráči, jak ten zápas zvládli. Po poháru v Německu nám zase další dva hráči vypadli, někteří se vraceli bez předchozího tréninku, sestavu jsme lepili až v podstatě ráno před zápasem, čekali jsme na to, jak se bude cítit po výpadku Matoušek. Ten čtvrteční zápas nám ale pomohl v tom, že si noví hráči z rezervy a dorostu mohli osahat rozestavení a souhru, k tomu přidali poctivý výkon,“ chválil své svěřence trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.

„Říkal jsem si, že v Teplicích můžeme při dobrém vývoji uhrát remízu, ale ve výhru jsem fakt nevěřil. Ale nechtěli jsme přes patnáct absencí zápas odkládat, nebyl by to dobrý příklad pro ligu – vážíme si toho, že nás nechali znovu hrát, odkládání by nebylo dobrou zprávou,“ je si vědom liberecký lodivod.

„Teď máme před sebou reprezentační pauzu, tak se snad dáme dohromady, vrátí se nemocní hráči a za dva týdny na Jablonec už budeme kompletní,“ zakončil své hodnocení Pavel Hoftych, jehož hráči mají 14 dní na zotavení.