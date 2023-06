Liberečtí prvoligové fotbalisté vstoupili do herní části letní přípravy výhrou. Na turnaji v Benátkách nad Jizerou porazili Příbram 2:0 a v sobotu si zahrají finále proti Mladé Boleslavi. "Hlavně jsme chtěli postoupit a to se povedlo," řekl nový asistent trenéra FC Slovan Josef Petřík

Liberec - Příbram 2:0. Liberečtí fotbalisté (v modrém) vstoupili do turnaje v Benátkách nad Jizerou výhrou nad druholigovým sokem a zahrají si finále. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Zápas proti druholigovému soupeři byl rozhodnut už v prvním poločase, když se trefili Frýdek z penalty a na 2:0 zvyšoval Filip Horský.

"Vyhráli jsme a vzadu dokonce s nulou, takže můžeme zápas hodnotit pozitivně. Samozřejmě, že šancí na to, aby byl výsledek s větším rozdílem, bylo hodně. Ale to co jsme od zápasu očekávali to splnilo," dodal Petřík.

Finále FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav začne v Benátkách nad Jizerou od 13.30 hodin.

Turnaj v Benátkách nad Jizerou - semifinále:

Liberec - Příbram 2:0 (2:0)

Branky: 5. Frýdek z pen., 18. Horský.

Sestava Liberce:

I. poločas: Hasalík - Lehoczki, Chaluš, Pourzitidis - Ghali, Varfolomejev, Hudák, Frýdek, Preisler - Horský, Kulenovič.

II. poločas: Hasalík - Lehoczki, Prebsl, Govaers - Polyák, Doumbia, Višinský, Lexa, Mikula - Rondič, Rabušic. Trenér: Kozel.

Mladá Boleslav - Táborsko 3:2 (1:0)

Branky: 42. Stránský, 55. Mareček, 80. Jawo z pen. - 62. Kalousek, 88. Zeman.

Sestava Ml. Boleslavi:

I. poločas: Šeda - Šimek, Suchý, Rulc - Král, Matějovský - Stránský, Ladra, Fulnek - Kaulfus, Hilál.

II. poločas: Šeda - Jaroš, Karafiát, Donát - Mareček, Kubista, Žitný, Kodad, Vojta - Mašek, Jawo. Trenér: Kulič.