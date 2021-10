FC Slovan Liberec, 1. poločas: Vliegen - Michal, Chaluš, Plechatý, Šulc - Tupta, Purzitidis, Stoch (C), Faško, Meszáros - Rabušic

„Ve druhém poločase byla už naše sestava daleko lepší. Nicméně opět se ukázala naše slabina, kterou vidíme dlouhodoběji, a to zakončení. Měli jsme šest nebo sedm stoprocentních šancí, ale nedali jsme ani jednu. Z tohoto pohledu tedy spokojený být nemůžu. Ale jsem rád, že jsem viděl některé hráče. Některé i třeba mimo svůj tradiční post, kde i tak odehráli dobrý zápas," dodal Kozel.

„Zápas jednoznačně splnil svůj účel. Chtěli jsme vidět všechny hráče, někteří totiž ještě nehráli zápas od té doby, co jsem tady. V prvním poločase jsem nebyl spokojený, protože si myslím, že jsme hráli s profesorským přístupem. Nebyla tam ani kvalita, ani nasazení. Dokonce bych i řekl, že soupeř byl nebezpečnější než my," hodnotil první poločas Luboš Kozel, kouč Slovanu.

