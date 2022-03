Svěřenci Luboše Kozla nakonec prohráli 1:2. „Jsem rád, že jsme mohli absolvovat toto přípravné utkání, byla to velmi kvalitní prověrka. Chtěli jsme dát šanci fotbalistům, kteří třeba tolik nehráli v mistrovských utkáních, což se splnilo. Výsledek pro nás není příznivý. Přestože není nejdůležitější, mrzí mě to, protože si myslím, že úvod do zápasu jsme měli jednoznačně aktivnější,“ zalitoval Luboš Kozel.