Do branky Slovanu se vrátil uzdravený Filip Nguyen, na pravý kraj obrany Martin Koscelník a pozici stopera zaujal Marios Pourzitidis. V záloze se objevil David Cancola a na útočných křídlech Jakub Nečas a Jan Šulc. Na hrotu pak Imad Rondič. Do budějovické klece vlétnul Vojtěch Vorel, který však kvůli zranění střetnutí nedochytal.

Už v 5. minutě dopravil míč za brankovou čáru unikající Šulc, ovšem radost mu překazil asistent rozhodčího zdviženým praporkem signalizujícím ofsajdové postavení libereckého útočníka. Poté dvakrát chyboval hostující záložník Havelka, ale ani jednou nedokázal Liberec jeho zaváhání potrestat.

Do dobré pozice se o chvíli později dostal Mršič, proti kterému včas vyběhl Nguyen. Na opačné straně hlavičkoval Rondič jen doprostřed brány. Jihočeši se pak prezentovali krásnou kombinací, kterou zakončil střelou nad branku Mršič.

Ve druhém poločase se do budějovické branky postavil Jaroslav Drobný, který nahradil zraněného Vojtěcha Vorla. Po dlouhém autu Koscelníka se do balónu opřel Faško, který jen o kousek minul šibenici Drobného svatyně.

V 72. minutě skončil na trávníku Havelka bez cizího zavinění. Vypadalo to, že jej trápí svalové problémy, ale nakonec se do hry vrátil. Nicméně při další útočné akci se potíže ozvaly znovu a tentokrát to pro Havelku byla definitivně konečná v tomto utkání.

Když už se zdálo, že duel dojde do prodloužení, udeřil domácí Slovan. Mosquera vyhrál osobní souboj, načež našel na zadní tyči dobře naběhnutého Jakuba Peška, který z úhlu poslal míč pod břevno. Liberec tak zdolal České Budějovice 1:0 a postupuje do čtvrtfinále MOL Cupu.

MOL Cup – 4. kolo

FC Slovan Liberec – SK Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 89. Pešek. Rozhodčí: Klíma – Vodrážka, Melichar. ŽK: Mara, Nečas, Pourzitidis - Čavoš. Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Chaluš, Pourzitidis, Mikula – Cancola (62. Michal), Faško (72. Sadílek), Mara – Nečas (61. Pešek), Rondič (72. Rabušic), Šulc (61. Mosquera). Trenér: Hoftych.

SK Dynamo České Budějovice: Vorel (46. Drobný) – Čolič, Havel, Králík, Talovierov, Skovajsa – Vais (67. Valenta), Havelka (77. Novák), Čavoš (67. Alvir), Mršić (77. Janošík) – Brandner. Trenér: Horejš.