Střetnutí bylo speciální pro útočníka Liberce Michaela Rabušice, který v Brně načal svoji ligovou kariéru. Navíc na jihu Moravy odehrál jubilejní 200. utkání v české nejvyšší soutěži. V liberecké kleci se objevil Milan Knobloch, protože tradiční jednička Filip Nguyen asistoval u porodu, takže od klubu dostal volno.

Knobloch musel vytasit parádní zákrok už v 5. minutě, kdy jej střelou zpoza vápna prověřil Vaněk. Branka ovšem padla na druhé straně. Jhon Mosquera měl sice proti sobě dva obránce, avšak nerozpakoval se a krásnou střelou z dobrých třiceti metrů překonal Šustra. Tohle byla přihláška do ankety o gól měsíce nebo možná roku.

Zanedlouho bylo pro Liberec ještě lépe. Mosquera nacentroval do vápna, kde se k hlavičce dostal Koscelník. Vyražený míč Šustrem poslal do sítě Michael Rabušic. Slovan byl v prvním poločase jednoznačně lepší a zaslouženě si do kabin odnesl vedení 2:0.

V 76. minutě vyrazil Liberec do brejku. Balón podržel Rondič, který přenechal volnému Jakubu Peškovi, jenž tváří v tvář Šustrovi nezaváhal. S blížícím se koncem duelu sice Rondič dopravil merunu za brankovou čáru počtvrté, ale trefa nebyla uznána kvůli ofsajdovému postavení libereckého útočníka.

Zbrojovka ještě přeci jen zahrozila. K volnému přímému kopu se postavil Vaněk a jeho rána jen těsně minula hostující svatyni. Nic dalšího se už nestalo, a tak si Liberec odvezl pod Ještěd tři body za výhru 3:0.

„Určitě je spokojenost. Věděli jsme, že to bude těžký bojovný zápas a jsem rád, že jsme to zvládli. Nebyla to jasná záležitost a věděli jsme, že bude soupeř na nás nachystaný. My jsme potrestali jejich chyby,“ řekl po zápase liberecký záložník Jakub Pešek.

„Hřiště se v průběhu hry změnilo, už nešlo moc kombinovat a my jsme hráli jednoduše, protože v jednoduchosti je síla,“ pochvaloval si Pešek.

„Povedlo se to. Jsme strašně šťastní, protože jsme body potřebovali, abychom se dotáhli na špičku tabulky. Pochvalu zaslouží celý tým a gól je jen třešnička na dortu,“ ohlédl se za svým jubilejním utkáním útočník Slovanu Michael Rabušic.

„Souboje byly strašně důležité a myslím si, že jsme v nich byli úspěšnější,“ dodal Rabušic.

Liberec čeká už ve středu dohrávka 9. kola v Ostravě. „Baník má kvalitnější tým než Brno. Tyto zápasy mohou dopadnout jakkoliv. Pojedeme tam s tím, abychom si odvezli nějaké body a snad se nám to podaří,“ doufá Rabušic.

„Celou dobu mě kluci hecovali, abych zaplatil nějakou večeři, pokud vyhrajeme. Takže koupím asi nějaké pivo nebo pohoštění do kabiny,“ prozradil populární Rambo.

FORTUNA:LIGA – 16. kolo

FC Zbrojovka Brno – FC Slovan Liberec 0:3 (0:2)

Branky: 25. Mosquera, 34. Rabušic, 76. Pešek. Rozhodčí: Marek – Šimáček, Ratajová. ŽK: Záhumeský, Šural, Vintr (všichni Brno). Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Zbrojovka Brno: Šustr - Šural, Dreksa, Pernica, Moravec (46. Bariš) – Záhumenský (46. Šumbera), Texl (76. Sedlák), Vaněk, Pachlopník (66. Štepanovský) - Hladík, Fila (46. Vintr). Trenér: Dostálek.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula – Pourzitidis (84. Mara), Sadílek (84. Michal), Karafiát – Pešek (78. Fukala), Rabušic (58. Rondič), Mosquera (84. Faško). Trenér: Hoftych.