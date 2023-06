Liberec první trofej nové sezony nezískal, v tradičním fotbalovém turnaji v Benátkách nad Jizerou skončil druhý. Ve finále podlehl Mladé Boleslavi 0:2. Hugo Jan Bačkovský byl zároveň vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. „Prohráli jsme, takže nemůžeme být spokojení. Ale myslím si, že to byla dobrá prověrka," řekl Luboš Kozel, trenér prvoligového FC Slovan Liberec.

Fotbalisté Mladé Boleslavi (v oranžovém) ve finále letního turnaje v Benátkách porazili Liberec 2:0 (1:0). | Foto: Deník/VLP Externista

V prvním přípravném duelu dokázal Slovan zvítězit proti Příbrami 2:0 a postoupil do finále. V boji o první místo narazil na Mladou Boleslav, brankově se neprosadil a stejným poměrem podlehl.

Utkání rozhodil útočníci Boleslavi, kteří se dokázali prosadit po dvou hlavičkách. Nejprve se trefil Jawo a ve druhé půli na něj navázal Júsuf.

„Stejně jako v semifinále dostali prostor všichni, minimálně poločas. Tento účel to splnilo. Nikdo neodešel kvůli zranění, snad tomu bude i zítra a v pondělí budeme moc trénovat všichni. To byl cíl, včera i dnes," zdůraznil kouč.

A jak viděl finále? "V prvním poločasu Boleslav aktivnější, asi měla více šancí. Když už to vypadalo, že to přežijeme, tak si necháme dát laciný gól do šatny. Za druhý poločas jsem docela spokojený. Sestava byla hodně mladá a pro mnoho hráčů to byla první konfrontace s ligovým mužstvem. Sice jsme ho taky prohráli 0:1, ale měli jsme i nějaké šance, abychom branku vstřelili. Dá se tedy říci, že s druhým poločasem je větší spokojenost než s prvním,“ uvedl Kozel.

V souboji o třetí místo Táborsko rozdrtilo Příbram 4:0.

Turnaj v Benátkách nad Jizerou, finále:

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:1)

Branky: 45. Jawo, 67. Hilál.

Liberec - I. poločas: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Purzitidis - Mikula, Doumbia, Višinský, Varfolomejev, Ghali - Horský, Kulenovič. II. poločas: Vliegen - Govaers, Chaluš, Purzitidis (73. Lehoczki)- Polyák, Varfolomejev (73. Rondič), Lexa, Frýdek, Preisler - Hudák, Rabušic. Trenér: Kozel.

M. Boleslav - I. poločas: Mikulec - Jaroš, Karafiát, Král - Kaulfus, Kubista, Žitný, Mareček, Kodad - Mašek, Jawo. II. poločas: Mikulec - Látal, Karafiát (63. Král), Šimek - Ladra, Matějovský, Hilál, Donát, Fulnek - Vojta, Jawo (63. Mašek). Trenér: Kulič.