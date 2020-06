Utkání rozhodně nezačalo v rukavičkách. Liberecký útočník Kuchta byl důrazný až příliš a po zákroku na půlící čáře vyfasoval už ve druhé minutě žlutou kartu. O první střelu se postaral hostující Malinský, který pálil z hranice vápna, ale na svůj gól z předchozího vzájemného zápasu na Střelnici nenavázal.

Liberec si vypracoval více náznaků šancí, ale ani jednou brankáře Hrubého neohrozil. Poté sice domácí dostali míč do sítě, ale rozhodčí Pechanec ještě předtím odpískal útočný faul. A tak udeřilo na druhé straně. Malinský našel centrem ve vápně Jana Kuchtu, který si zkušeně pokryl balon před dotírajícím obráncem a sám před Hrubým nezaváhal.

Slovan hrozil i nadále. Po nabídce Kuchty chtěl Hrubého přelobovat Koscelník, jeho pokus skončil na horní síti jablonecké branky. V závěru prvního poločasu zkusili své štěstí Sýkora s Kratochvílem, ale ani jeden netrefil prostor mezi třemi tyčemi.

Po přestávce se do zakončení dostal Doležal, Nguyen ale zůstal naprosto v klidu. Vyrovnat mohl Sýkora, po jehož střílené přihrávce se ještě natahoval Doležal, leč nula na jabloneckém kontě nezmizela. Jablonec byl v úvodu druhého dějství jednoznačně aktivnější, Kratochvílovu ránu Nguyen ukryl do náruče.

V 59. minutě měl Jablonec další loženku. Obléhání liberecké klece zakončil střelou do tyče Doležal. Jabloneckého útočníka smůla ne a ne opustit. Přetahovanou ve vápně zakončil Doležal do břevna. Liberečtí pak měli i štěstí.

Rozhodčí Pechanec po faulu Hromady nejprve nařídil pokutový kop pro Jablonec, ale po konzultaci s kolegou u videa odpískal jen přímý volný kop, protože ke kontaktu došlo těsně před vápnem. V 85. minutě se už hostitelé dočkali.

Tomáš Pilík nacentroval do vápna, kde se do míče hlavou opřel Tomáš Hübschman a překonal Nguyena. Sudí Pechanec nastavil dokonce osm minut, v nichž to pořádně zajiskřilo. Červenou kartu viděl trenér brankářů Slovanu Liberec Marek Čech, který nebyl spokojen s rozhodováním arbitra Pechance.

Nic dalšího se už v bitvě o Ještěd nestalo, a tak se oba týmy rozešly smírně po remíze 1:1.

FORTUNA:LIGA - Skupina o titul - 2. kolo

FK Jablonec - FC Slovan Liberec 1:1 (0:1)

Branky: 85. Hübschman - 24. Kuchta. Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Horák. ŽK: Sýkora, Černák, Rada (trenér), Matoušek, Kratochvíl, Štěpánek, Jeřábek - Kuchta, Karafiát, Koscelník, Mikula, Malinský, Baluta, Mara. ČK: 90+2. Čech (trenér brankářů).

Sestavy

FK Jablonec: V. Hrubý – Libor Holík (61. Štepánek), Jeřábek, Plechatý, Krob (76. Pilík) – Hübschman, Považanec (46. Černák) – Matoušek (76. Velich), Kratochvíl, Sýkora – Doležal (90+7. Hämäläinen). Trenér: Rada.

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Mara, Hromada (87. Michal) – Malinský (87. Rondič), A. Baluta (90+3. Beran), Pešek – Kuchta (65. Fukala). Trenér: Hoftych.