Jak jste si odpočinul po náročné podzimní části sezony?

Odpočinul. Myslím, že je to někdy potřeba, čtrnáct dní bylo tak akorát. Probudil jsem se dnes v půl páté a už jsem neusnul, tak jsem se asi těšil (směje se).

Odstartovala zimní příprava. Co dojmy z prvního tréninku a byli i hráči po dovolené natěšeni?

Myslím, že byli, na hře to šlo vidět. Kluci už ale měli nějaký program, dva tři běhy, doufám, že jsou trochu připravení. Proběhlo to dnes bez problému.

Asi jste nečekal, že začnete v Liberci v lednu na přírodní trávě, že?

Ne, to bych vážně nečekal. Zima je letos taková jiná, byli jsme za to rádi, protože hráči určitě radši trénují na přírodní trávě než na umělce.

Ve čtvrtek hráče čekají fyzické testy. Jakou váhu budete přikládat jejich výsledkům?

Jsem rád za to, že to můžeme absolvovat. Když jsem přišel, prostor pro to nebyl. Člověk si udělá alespoň trochu obrázek, jak na tom hráči jsou. Samozřejmě během zápasů a procesu to vidí, ale pro porovnání, zhodnocení aktuálního stavu a předcházení nějakým zraněním je to důležité. Bude to pro nás dobrá zpětná vazba.

Příprava bude probíhat pět týdnů. Je to ideální doba i vzhledem k tomu, že v minulém roce byla kvůli okolnostem pouze dvoutýdenní?

Vloni to byl extrém, pět týdnů přece jen je slušných. Většina lig v Evropě má kratší pauzu, ale naopak třeba zase žijí celý rok z letní přípravy. Jsem rád za to, že můžeme jet do Turecka a budeme na přírodních trávách, bude prostor s mužstvem pracovat.

Do Turecka vyrazíte hned dvakrát. Proč jste se tak rozhodli?

Vzhledem ke klimatickým podmínkám a možnostem, které tady v zimě obyčejně jsou. Když jsou hráči delší dobu na umělé trávě, zranění se jim ozývají. Je to jiný sport na umělé trávě. Z tohoto důvodu budeme mít možnost být v dobrém podnebí, počasí a na přírodních trávách.

S jakým kádrem vstupujete do zimní přípravy a jak moc se může ještě během lednového přestupového okna proměnit?

Dnes jsme se sešli prakticky ve stejném složení, v jakém jsme končili podzim. Přestupové okno ale teprve začíná a je možné, že k některým změnám dojde.

V zahraničních ligách se kvůli další vlně koronaviru odkládají zápasy. Obáváte se podobných komplikací během jarní části?

Doufám, že ne. Člověk to vnímá, ale díval jsem se včera na anglickou ligu Chelsea – Liverpool a viděl jsem plný stadion. Myslím, že to byl zážitek. Doufám, že budeme mít z jarní části spíš takové zážitky.

Plán přípravných zápasů: 8. ledna FCSL - MFK Chrudim (11:00, UMT Doubí, 14. ledna FCSL - Chindia Târgoviște (13:00 SEČ, Turecko), 21. ledna FCSL - Warta Poznań (13:00 SEČ, Turecko), 24. ledna FCSL - Metalist Charkov (13:00 SEČ, Turecko), 27. ledna FCSL - Škendija Tetovo (13:30 SEČ, Turecko).

Zdroj: fcslovanliberec.cz