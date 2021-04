„Z naší strany to byl hodně bojovný výkon na hranici možností, protože ještě byl problém ve středu při návratu z Opavy, kdy autobus uvízl v koloně a hráči měli za sebou sedm hodin cesty,“ ulevilo se kouči Hoftychovi.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Bylo to pro nás velmi těžké utkání hlavně kvůli personálním změnám. Vypadli nám důležití hráči jak do obranné, tak i útočné fáze. Udělali jsme hodně změn, na které jsme měli málo času po návratu z Opavy. Domácí hrají podobný fotbal jako my, čili hodně balónů jde na hrotové útočníky. Mají na to vhodné typy jako Škodu a Klímu. Některé míče nám propadly, což bylo pro nás nebezpečné, ale dokázali jsme to všechno vyřešit. Z jednoho odraženého balónu jsme dali branku Sadílkem. Měli jsme ještě nějaké situace, které jsme nevyřešili v přechodové fázi.

A co druhý poločas?

Boleslav logicky tlačila, protože potřebuje body. Nám ubývaly síly, ale musím hráče pochválit za týmový výkon a že do toho šli jako jeden muž. Dočkali jsme se sladkého vítězství.

Slovanu se na Boleslav dlouhodobě daří. Dodávala vám tato bilance sílu a čím si ji vysvětlujete?

Někdy to tak je, že vám některý soupeř sedí dlouhodobě. Slovanu zase nesedí Teplice. Boleslav má naopak s Libercem špatnou bilanci. Nedokážu to říct historicky, ale momentálně je to o tom, že loňské zápasy jsme vyhrávali a zvládli jsme ho i tentokrát. Jedná se o soupeře, který Liberci z nějakého důvodu sedí.

Souhlasíte s tvrzením, že váš tým vytěžil z minima maximum?

Souhlasil jsem i do České televize, takže teď nemohu říkat nic jiného. Dali jsme jednu branku a poctivou obranou a výborným výkonem brankáře zůstala vítěznou. Od nás to byl hodně bojovný výkon na hranici možností, protože ještě byl problém ve středu při návratu z Opavy, kdy autobus uvízl v koloně a hráči měli za sebou sedm hodin cesty. Těžko jsme hráče dávali dohromady a výkon byl tentokrát na morál. Děkuju celému týmu za to, že se vymáčkl.

Takticky jste v závěru střídal Diamého, který vypadal zklamaně, že šel ze hřiště. Budete mu situaci vysvětlovat a uklidňovat ho?

Už jsem mu to vysvětlil po zápase. Je to mladý hráč, který je u nás na hostování z Vlašimi. Zatím neměl moc možností nastoupit do zápasu. Říkal jsem i Kamsu Marovi, aby mu vysvětlil, že se jednalo o čistě taktický záměr. Bylo vidět, že nechytil tempo utkání a hodně rychle zatuhl. Na poslední tři minuty jsme potřebovali dát na hřiště hráče, kteří nám zpevní defenzivu a ještě nám budou jistit nějaké situace.

Mohl byste okomentovat situaci ohledně zraněných hráčů? Jak na tom jsou?

Kluci jdou v pondělí na sono. Máme tam tentokrát to, co se nám celou dobu vyhýbalo. Matěj Chaluš a Jakub Jugas se potýkají s problémy se zadním stehenním svalem, k nim se přidal ještě Michael Rabušic. Je otázka, jak budou vypadat v tomto týdnu. Myslím si, že u Chaluše to bude problém, ale v případě Jugase a Rabušice věřím, že to problém nebude. Naštěstí se nám vrací hráči po karetním trestu.

Odkdy jste věděli, že hráči budou chybět?

U Matěje Chaluše jsme to věděli hned po zápase v Opavě. Co se týče Jakuba Jugase, tak den před utkáním s Boleslaví ani netrénoval. Jugy mi pak volal, že to zkoušel na hřišti, ale bohužel to nejde. U Ramba bylo na předzápasovém tréninku vidět, že má určitý problém a nepůjde to. S kondičním trenérem a fyzioterapeutem jsem byli domluveni, že bychom Ramba do ničeho netlačili, protože by to bylo kontraproduktivní.

Jak těžké bylo poskládat sestavu bez tolika hráčů základní sestavy?

Bylo to těžké, ale my jsme na tyto situace zvyklí z loňské sezony. Víme, že kluci kvalitně trénují. Někdy se vám stane nějaká nečekaná situace, ale tým to paradoxně ještě více stmelí. Na kluky jsme apelovali, aby si ještě více navzájem pomohli. Klobouk dolů před nimi, že uhlídali všechny nebezpečné hráče Boleslavi.

Oddechli jste si hodně po závěrečném hvizdu, neboť Mladá Boleslav stupňovala svůj tlak?

Samozřejmě. Říkal jsem, že získat tři body bude velmi těžké. Pro nás byl extra důležitý zápas v Opavě, kde jsme se potřebovali nadechnout. Tentokrát jsme šli do vedení a věděli jsme, že se můžeme spolehnout na pevnou obranu i navzdory personálním změnám. Byli jsme všichni rádi, že jsme vyhráli a vrátili se do hry o pohárové příčky.

Milan Knobloch opět neinkasoval, ale při centrovaných míčích někdy nevypadá úplně jistě. Řešíte to s ním?

Řeší to s ním trenér brankářů Marek Čech. To je jeho kompetence, ale Milan nás zase podržel při dvou třech situacích, které byly tváří v tvář. Jsme rádi, že máme kvalitní gólmany – Filipa Nguyena a Milana Knoblocha. Pro nás je důležité, že když oba chytají, tak jim to jde výborně. Práci s nimi odvádí Marek Čech.

Jsou pro vás dvě vítězství povzbuzením před dalším duelem s pražskou Spartou?

Čeká nás Sparta. Jen je škoda, že u toho zase nebudou diváci. Viděl jsem, že už i na hokeji byli nějací diváci. Je velká škoda, že takové zápasy nemůže vidět aspoň nějaká část publika. Uvidíme. Třeba se ledy pohnou a ministerstvo povolí i účast fanouškům. Bylo by to super, protože ve venkovním prostoru už by lidi měli být.