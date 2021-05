Od úvodního hvizdu se hrálo tvrdě a nikdo nikomu nic nedaroval. První vážnější šanci měl Karabec, který zadní tyč jen těsně netrefil. A tak udeřil Slovan. Rondič poslal míč do běhu Jakubu Peškovi, který se zbavil Sáčka a prostřelil Nitu. O chvíli později mohl vyrovnat Dočkal, který svůj pokus namířil nad břevno.

V závěru poločasu si chtěl faul ve vápně vymodlit Sadílek, jenže sudí Orel na penaltový puntík neukázal. Těsně před odchodem do šaten mohl udeřit Rondič, ale Liberec se pakoval do kabin jen s jednobrankovým polštářem.

Vstup do druhého poločasu vyšel lépe Liberci. Rondič vyslal do úniku Jakuba Peška, který se podíval, kde stojí brankář Nita a přesně zamířil. Pešek měl na noze dokonce hattrick, neboť mu znovu do náběhu namazal Čelůstka, ale liberecký záložník těsně minul sparťanskou branku. A tak přišel trest.

David Moberg Karlsson se opřel do míče daleko za vápnem a balón doplachtil za bezmocného Knoblocha. Tato trefa bude kandidovat na minimálně gól týdne. Vzápětí bylo pro Spartu ještě lépe. Zpoza pokutového území vypálil Adam Hložek, který přesnou střelou vyrovnal na 2:2.

Karlsson byl při chuti, v 75. minutě postupoval na Knoblocha ze strany, ale liberecký brankář tentokrát zasáhl. Poté reklamovali Liberečtí ruku sparťanského hráče v pokutovém území, ale rozhodčí Orel zůstal naprosto v klidu. Z dalšího protiútoku střílel těsně mimo Mosquera.

Nic dalšího se už nestalo, a tak se Liberec rozešel se Spartou smírně 2:2.

Ohlasy trenérů

Pavel Hoftych (Liberec): „Byl to dobrý fotbal. Obě mužstva chtěla vyhrát. Z naší strany dal pěkné góly Pešek, který mohl zkompletovat hattrick. Za stavu 2:0 jsme si věřili, ale bohužel jsem si nechali dát dvě branky. Musím ale ocenit i soupeře, který se nevzdal a vrátil se zpátky do hry. Oba týmy hrály na vítězství. Remíza je škoda.“

Pavel Vrba (Sparta): „Obě mužstva hrála ofenzivně a hodně aktivně. Byly tam i chyby na obou stranách. Pro diváky to bylo hodně zajímavé utkání. V přechodové fázi jsme byli pak trochu rychlejší. Na začátku duelu jsme měli dvě situace, kdy jsme se mohli dostat do vedení a mohlo se to odvíjet jinak. Na druhou stranu si přiznejme, že za stavu 2:0 jsme mohli dostat ještě jeden gól a bylo by vymalováno.“

FORTUNA:LIGA – 30. kolo

FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha 2:2 (1:0)

Branky: 30. a 50. Pešek – 67. Karlsson, 68. Hložek. Rozhodčí: Orel – Kubr, Melichar. ŽK: Mikula, Sadílek, Rabušic, Faško – Wiesner, Bečka (asistent trenéra), Pavelka. Diváci: 850.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula – Mara, Karafiát (77. Faško) – Koscelník, M. Sadílek, Pešek (71. Mosquera) – Rondić (76. Rabušic). Trenér: Hoftych.

AC Sparta Praha: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Dočkal (88. Trávník) – Wiesner (54. Juliš), Karabec (54. Karlsson), Plavšić – Hložek. Trenér: Vrba.